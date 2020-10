Diario Libre despide a Adriano Miguel Tejada con coctel y dos reconocimientos

Luego de comunicar su retiro el pasado 13 de octubre, Adriano Miguel Tejada dijo “adiós” a la dirección de Diario Libre y Diario Libre Metro con un coctel de despedida que se realizó en la redacción del periódico, ubicado en el edificio Lincoln del Grupo Diario Libre.

“A partir de esta edición de Diario Libre, por decisión propia, ya no seré su director. Ha sido una experiencia gratificante, llena de satisfacciones personales y un ejercicio diario de paciencia, humor, prudencia y, también, de sabiduría y buen juicio”, afirmó Adriano M. Tejada en su columna AM, que tituló “Mi despedida”.

En el coctel se reconoció con dos placas la labor de quien fue el primer director ejecutivo del medio y ha sido director en los últimos 16 años. La primera fue entregada por el jefe de redacción Omar Santana, quien afirmó: “Ha sido un honor y un privilegio haber contado con un director como usted, y con su ejemplo nos mostró la importancia del trabajo, apegado siempre a la verdad y a la justicia, le deseamos bienaventuranzas en su nueva etapa de vida”.

Además, José María Reyes, fefe de redacción, aprovechó la ocasión y agradeció a Tejada, quien continuará ligado al Grupo Diario Libre como miembro de su Junta de Directores.

“Este es un momento muy difícil. Han sido muchos años de mucha enseñanza... Para nosotros es de mucha satisfacción porque juntos formamos un gran equipo, y juntos asumimos este periódico liderado por don Adriano y lo llevamos a un nivel de primacía, lo convertimos en el principal diario del país tanto en el formato impreso como digital, eso habla muy bien porque está dejando toda una impronta: el principal diario de la República Dominicana”, afirmó José María Reyes.

De su lado, la jefa de redacción Rossanna Figueroa manifestó que, tanto para los que tienen muchos años en la redacción como para quienes están comenzando, compartir con Adriano M. Tejada ha sido un gran beneficio. “Ha sido un tiempo de mucha calidad, de mucha enseñanza y sé que los compañeros que están aquí nos llevaremos ese conocimiento, ese agrado de recibir los consejos y las enseñanzas del director. Sé que todos vamos a seguir esas recomendaciones para seguir aportando lo mejor de cada uno de nosotros y continuar siendo el líder de la prensa nacional”.

Adriano Miguel Tejada, en su discurso de despedida, agradeció a todos los que han colaborado con Diario Libre, explicando que esta labor requiere mucha paciencia, pero sobre todo una concepción del periodismo que busque enaltecer las cosas buenas y no las malas.

“Me siento muy orgulloso de que cada periodista que sale de DL me dice que ha sido una experiencia extraordinaria haber trabajado en una redacción como esta”, agregó Tejada, que será sucedido por la periodista Inés Aizpún en la dirección de este diario.

Además, continuó diciendo, “les agradezco a todos por su empeño para que las cosas salieran bien y porque sin su esfuerzo no hubiéramos sido nunca el periódico más leído y admirado de la República Dominicana. Gracias a todos, les deseo lo mejor. Creo que estaré bien porque, como decía un amigo, para retirarse no es importante el dinero, lo importante es tener un plan y yo tengo un plan que me tendrá bastante ocupado. Gracias y que Dios los bendiga”.

El segundo reconocimiento a Adriano M. Tejada llegó de la mano de Rossanna Figueroa y José María Reyes, quienes en representación del equipo de redacción entregaron una placa con esta leyenda: “Por todo el tiempo, por haber dejado un legado de tolerancia y justicia en cada uno de nosotros, los que estamos y estuvieron en su momento”.