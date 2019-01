Entregan premio concurso de arte Eduardo León Jimenes

La Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León entregaron la noche de este jueves los premios de la versión 27 del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes.

Los ganadores de los premios igualitarios de RD$500,000 fueron Baltasar Alí, reconocido por la obra “I'm bringing the party to you”; Zerahías Polanco, por la obra “Si me voy de aquí me muero”; y el colectivo Wendy V. Muñiz y Guillermo Zouain por la obra “Esperábamos a que anocheciera”.

Madeline Jiménez fue galardonada con un premio editorial por la obra “¿Si el Modernismo se implanta con la primacía de líneas rectas y limpias, qué sucedería si por la naturaleza de estas se transformaran en líneas curvas y grasientas?”, y Karmadavis fue reconocido con un premio editorial por “La isla dentro de la isla”.

Laura Castro fue galardonada con el Premio 15 Aniversario Centro León por la obra “Remodelaciones”, que consiste en la participación como artista y panelista en el evento artístico Tout-Monde Festival en la ciudad de Miami, y ser introducida en la escena artística de la ciudad a través de visitas a colecciones, museos, curadores y estudios de otros artistas.

Eliazar Ortiz fue merecedor del premio especial que seleccionó y otorgó el Museo Mémorial ACTe de Guadalupe, en colaboración con la Embajada de Francia en Santo Domingo y la Región Francesa de Guadalupe. Jacques Martial, director general del Museo Mémorial ACTe anunció la distinción que reconoce la obra Ellxs, Nosotrxs y Todxs.

Durante el acto, realizado en los jardines del Centro León, también fue reconocida Patricia Encarnación con el premio especial que seleccionó y otorgó Tropiques Atrium, concedido por esta institución artística de Martinica. Vincent Gleizes, agregado de Cooperación de la Embajada de Francia en Santo Domingo y en representación de Tropiques Atrium, entregó este reconocimiento por la obra “Limerencia Tropical”.

El acto de premiación fue encabezado por María Elena Aguayo, en representación de María Amalia León de Jorge, directora general de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, los miembros del jurado Emiliano Valdés y José Luis Blondet, junto a Franklin León Herbert, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, y los representantes de las siete ramas de la familia León Asensio: Alfonso Aguayo León, Fernando Arturo León Herbert, Isabel León de Bisonó, Silvia Corrie León, Clarissa Brugal León y Lidia León Cabral.

“Nos llena de satisfacción que, luego de 27 ediciones y 55 años de creación, el Concurso de Arte reafirma en cada entrega su vigencia y contemporaneidad, y preserva su vitalidad, como resultado de la continua investigación y monitoreo de los cambios en las artes y la cultura, concurso tras concurso, y a lo largo de más de 5 décadas”, dijo Aguayo durante el acto de premiación.

La exposición de obras seleccionadas y premiadas se mantendrá abierta hasta el 28 de abril de 2019. El 27 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes cuenta con los auspicios de la Fundación Eduardo León Jimenes y Cervecería Nacional Dominicana.

Esta edición 27 del certamen coincide con los 15 años de apertura del Centro León.