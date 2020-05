$!Escritora María Teresa Pérez, premio Latinoamérica Verde

La profesora, empresaria y cuenta cuentos María Teresa Pérez es una de las ganadoras del Concurso Premios Latinoamérica Verde, entre más de 500 proyectos presentados de Latinoamérica con su proyecto “Conoce y Cuida tu país con Ernesto Visita”, la primera saga de cuentos infantiles de la República Dominicana.

Se trata de un concurso internacional, cuyo certificado fue enviado de manera virtual con la promesa de presentar este hermoso proyecto en México en los próximos meses.

“Me siento muy orgullosa de haber logrado cumplir mis metas y poder dejar un legado a través de mi proyecto literario, que sirva para dejar un aprendizaje significativo en toda la niñez dominicana y extranjera, representando a RD con mucho amor y de una manera ejemplar”, manifestó la maestra. Además, sostuvo que cuando te esfuerzas, persistes, haces todo de buen corazón y confías en Dios se te abren puertas inimaginables.

“No ha sido fácil. He estudiado y me he preparado para lograr mis metas y en el camino he encontrado algunas trabas. Pero con esfuerzo, perseverancia, dedicación y con la bendición de Dios he logrado mis metas y más allá”, agregó la profesora.

María Teresa Pérez adelantó que vienen muchos proyectos asociados a los cuentos que está desarrollando con la finalidad de generar un aprendizaje significativo en RD y en el mundo entero.

La saga, que sirve para valorar y conocer nuestro país, incluye los libros Ernesto Visita Bahía de Las Águilas, Ernesto Visita Samaná, Ernesto Visita Monte Cristi, Ernesto Visita Valle Nuevo, Ernesto Salva Los Corales, Ernesto Visita a Jarabacoa y Ernesto Visita La Montaña del Larimar.