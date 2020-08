$!Estudiantes de Colegio San Judas participan en debate

Al finalizar el período educativo 2019-2020, los estudiantes del Colegio San Judas Tadeo aceptaron el reto de oficializar por primera vez la participación de una delegación dominicana en la conferencia WEMUN EXPO Online 2020, con sede en la ciudad de Beijing, China, del 2 al 8 de agosto del año en curso. Dicha conferencia posee gran renombre debido a que sirve como punto de encuentro para una vasta serie de sub-conferencias a nivel internacional, tales como: el Ivy League Model United Nations Conference (ILMUNC), el Model United Nations of University of Chicago (MUNUC), el Oxford Global Model United Nations (Oxford GlobalMUN), el United Nations for Model United Nations (UN4MUN) y el WE Model United Nations Conference (WEMUN).