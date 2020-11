$!Estudio de Dove indica baja autoestima en niñas

Más de la mitad de todas las niñas (54%) no tienen una alta autoestima corporal y están perdiendo oportunidades clave en la vida, dice un informe global por la marca Dove.

El informe Dove Global Girls Beauty and Confidence Report, que entrevistó a 5,165 niñas de 10 a 17 años en 14 países, también encontró que los niveles más altos de autoestima corporal tienen un impacto duradero en la confianza, la resiliencia y la satisfacción con la vida de una niña. Los hallazgos muestran que una niña con baja autoestima corporal tiene más probabilidades de sucumbir a las presiones de la belleza y la apariencia, y se retirará de las actividades fundamentales de construcción de vida. A nivel mundial, el 55% de las niñas no pasarán tiempo con sus amigos y familiares, no participarán en actividades fuera de la casa o no intentarán formar parte de un equipo o club, si no están contentas con su apariencia.

El proyecto Dove Self-Esteem Project ya ha ayudado a más de 60 millones de jóvenes en 142 países a desarrollar una confianza corporal positiva y una buena autoestima. Por primera vez en RD los empleados de Unilever del país, en representación de Dove, pudieron impactar la vida de jóvenes en el Dove Day con charlas virtuales sobre la autoestima en colegios/escuelas de Santo Domingo.