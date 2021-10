$!Family Values destaca la importancia de las estrategias dentro de las empresas familiares

Mercado Media Network ha celebrado su evento Family Values Power Families Event 2021 by Mercado Exchange, considerando a uno de los grandes expertos de la empresa familiar, Manuel Bermejo, reconoce: “Mi vocación es la Empresa Familiar y a ello he consagrado toda mi vida profesional: he emprendido muchos proyectos, soy intraemprendedor, he liderado firmas de inversión profesional, he formado a muchos emprendedores y familias empresarias y con todo ese bagaje he actuado como consejero de muchas familias empresarias”.

Claves para la continuidad de la empresa familiar, es el título del libro de nos compartió el experto, Manuel Bermejo durante un encuentro en el que tuvimos como testimonio local las experiencias y anécdotas de una de las familias más emblemáticas y exitosas del panorama empresarial en nuestro país.

Manuel Bermejo hizo mención a los desafíos internos y externos, tanto en el ámbito familiar como en el negocio, como algunos de los retos a los que se enfrentan hoy en día las empresas familiares.

"Las familias empresarias tienen dos grandes desafíos: uno externo, el cambio socioeconómico, político, competidores, tecnología, el cambio; y el interno, se refiere al conflicto".