$!Firma Mediáticos es nominada a premio internacional

La firma de consultores en comunicación Mediáticos fue nominada a los “North America Business Awards 2020”, una premiación dirigida a empresas de las Américas patrocinada por la plataforma de noticias The New World Report.

La nominación le fue comunicada formalmente al socio director de Mediáticos, el periodista Víctor Bautista, por parte de Katherine Benton, ejecutiva de premiaciones de The New World Report.

La plataforma, que impulsa el progreso empresarial, las historias de éxito destinadas a inspirar, así como las tendencias en innovaciones, nominó por decisión propia a la empresa dominicana de consultores en comunicación.

Nacida de la fusión de U.S. Business News y Latin America News, The New World Report tiene un sitio web dedicado que se actualiza diariamente con contenido y cada mes se distribuye un boletín a más de 100,000 empresas y profesionales de toda la región.

Mediáticos Consultores en Comunicación inició sus operaciones en 2014 ofreciendo servicios de comunicación estratégica, corporativa e institucional, que incluyen gestión de crisis, desarrollo de contenidos, entrenamiento de portavoces, tácticas de visibilidad, productos editoriales, digitales y métricas de reputación mediática para entidades financieras.