Five Gastronomic Studio abre sus puertas

El mundo gastronómico dominicano cuenta con una nueva aliada; con la apertura de la agencia publicitaria Five Gastronomic Studio, que llega de manos de la chef dominicana Yerelin Guzmán, conocida en el área gastronómica por su marca ‘‘Te Invito a Mi Cocina’’. Con esta novedad busca aportar al desarrollo de la marca de los profesionales del sector gastronómico.

Según Guzmán se brindarán servicios exclusivos de realización de producciones audiovisuales gastronómicas con el fin de que los chefs logren tener más visibilidad en el mercado y puedan impulsar sus carreras de una manera más estratégica.

‘‘Five Gastronomic Studio nace para ayudar a materializar las metas de los chefs, cocineros, influencers y demás profesionales de la gastronomía, que aún no cuentan con un amplio capital económico para encaminar sus proyectos de manera correcta y estratégica’’, expresó Guzmán.

‘‘Sé lo que es querer materializar un sueño y no encontrar un plan económico adaptado al presupuesto inicial que a veces se tiene tan limitado para poder llevarlo a cabo, es por esto que he creado Five Gastronomic Studio, donde todos los profesionales de la gastronomía serán bienvenidos, aquí tendrán un espacio para multiplicar sus conocimientos culinarios y poder comunicar de manera correcta lo que desean con su marca, producto o servicio’’ agregó Guzmán.

Five brindará además servicios de creación de plan de marketing digital, manejo de redes sociales, diseño de marcas y logos gastronómicos, montaje de eventos, carpeta de modelos gastronómicos para comerciales o películas, fotografías y videos para productos, proyectos o personas asociadas a la gastronomía, ilustraciones para libros, revistas, recetario y agendas gastronómicas, estilismo de alimentos, alquiler de estudio de cocina, remarketing y relaciones públicas.