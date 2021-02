$!Fundación Making Big Smiles dona en aniversario

La Fundación Making Big Smiles celebró sus diez años realizando sus habituales entregas de juguetes y cajas de alimentos a niños y familias que viven en condiciones vulnerables.

En esta ocasión las comunidades beneficiarias fueron Las Margaritas, Nuevo Amanecer y Palo Alto.

"Gracias a la labor de un gran equipo, colaboradores, voluntarios y donantes el objetivo fue logrado, a diferencia de años anteriores la dinámica consistió en el traslado del equipo haciendo entregas directas a las casas, donde se realizó previamente un levantamiento en las diversas comunidades", explicó su directora Diana Cuevas.

La caravana solidaria consistió en una caja de alimentos con productos básicos de la canasta familiar, juguetes, libros, helados, bolsitas de dulces y una cajita de bocadillos entregados directamente a cada casa. También se entregaron juguetes a 300 niños.

La fundación celebra diez años de labor, agradeciendo a las empresas solidarias y todo el equipo que ha hecho posible estas entregas.

Agradecen especialmente a las empresas Arroz Pimco, Baldom, Cecomsa, Café Bella Aldea, La Fabril, Helados Splash, Estrella & Tupete, Square One, Grupo Macier, Con Boca, Desiree Dumit, Postres by Jennifer, Alfredo Castro, Grupo Bocel, Malta India, RB Catering, Lacar, Quipes Baracoero, Grupo Rica, Importadora La Plaza y Mi Caja by Natalia Lama.

También se destacó la participación y el trabajo voluntario de años de los miembros directivos: Nicole Pérez, Estefanía Rivera, Zahid Ureña, Angel Luna, Carmen Muñoz y Angie Domínguez, al igual que a todo el cuerpo de voluntarios.

Recordemos que esta fundación realizó la campaña “Ayudaton Santiago” en respuesta a la emergencia del Covid 19 y ofreció sus acostumbrados talleres de integración y crecimiento personal coordinado por Paula Espaillat, Eduardo Martínez, Anna Karina Souffront y Estefanía Rivera.

También realizaron el sorteo solidario “Regala una sonrisa”, el cual se extenderá con grandes premios para poder recaudar fondos para los proyectos de este 2021.