Gestur promueve República Dominicana como Destino del Mes

Como ya es costumbre, la reconocida agencia de viajes GESTUR presentó el Destino del Mes, en esta ocasión, celebrando el turismo dominicano con la promoción “Dale una vuelta a tu país con Gestur”.

Celebrando la quinta entrega consecutiva de la plataforma Destino del Mes, Theresa Sullivan, Gerente General GESTUR, destacó que el deseo es motivar a todos los dominicanos a descubrir las bellezas de nuestro país de costa a costa, apreciando en cada destino los hermosos lugares y rincones, conociendo aún más de sus tradiciones, su gastronomía y su gente.

“En esta promoción ofrecemos a todos nuestros clientes, facilidades, beneficios y descuentos en hoteles nacionales, excursiones y experiencias como una excelente oportunidad para ir planificando sus vacaciones, aprovechando las espectaculares ofertas que ofrece GESTUR y sus aliados durante el período de la promoción”, agregó.

Como una muestra de lo que se puede encontrar en los rincones del país, el encuentro de presentación, bajo la conducción de Dafne Guzmán, contó con la participación del Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo con una representación del folklor, música y merengue dominicano, declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en diciembre de 2016, y que logró entrar al Libro Guinness de Récords por el mayor número de parejas bailándolo de manera sincronizada.

Las ofertas de Destino del Mes: Republica Dominicana estarán disponibles hasta el 31 de marzo en todas las oficinas de Gestur, con paquetes exclusivos, descuentos en hoteles nacionales, excursiones y aventuras.

“En Gestur, como agencia de viajes líder en el mercado, nos hemos comprometido en continuar incentivando a nuestros clientes para recorrer el mundo, y esta vez que cada dominicano y dominicana tengan la oportunidad de conocer cada rincón de nuestro país”, manifestó Sullivan.

Enfocados siempre en promover el intercambio cultural con otros países y abriendo las ventanas del mundo a nuestros clientes, haciendo de sus viajes un sueño hecho realidad, el evento acogió un cooking show con el chef Wandy López a base yuca rellenas de queso, queso y chicharrón, y carne molida.

El Destino del Mes: República Dominicana cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, Barceló Hotel Group, Casa de Campo, Hotel The Westin - Grupo Punta Cana, Amhsa Marina Hotels & Resorts, AM Resorts, Bahía Príncipe Hotels and Resorts, Melia Hotels, Hoteles Crowne Plaza y Holiday Inn, VIVA Wyndham Resorts, Industrias San Miguel - Cool Heaven, Café Santo Domingo, Jumbo y Cervecería Nacional Dominicana.