$!Grupo Puntacana celebra 50 años como pionero del turismo en RD

Grupo Puntacana inició las celebraciones del 50 aniversario de su fundación y el nacimiento de un destino líder en República Dominicana y el Caribe, con una Misa de acción de gracias.

Durante el evento, el presidente y CEO de Grupo Puntacana, Frank Rainieri, recordó como a su llegada a la región en 1969, en ese entonces llamada Yauya o Punta Borrachón, el sueño y la visión de crear un destino turístico sostenible y una comunidad de desarrollo inmobiliario, ha sido una realidad gracias a la perseverancia y trabajo de mucha gente.

“Estamos eternamente agradecidos con las miles de personas que durante estos largos 50 años nos han apoyado, de una u otra manera, comenzando con los que han sido parte de la Familia Puntacana e hicieron suya nuestra filosofía, permitiéndonos superar los momentos difíciles, disfrutar los éxitos, y crecer hasta lograr que Punta Cana se convirtiera en el destino más importante de todo el Caribe Insular”, expresó Rainieri.

Rainieri narró que en los años sesenta habitaban en la zona 52 familias y hoy residen más de 140,000 personas, experimentando el crecimiento poblacional y económico más grande en el país.

Resaltó que Grupo Puntacana comenzó con 20 habitaciones en el antiguo Punta Cana Club, y actualmente posee los hoteles Four Points, The Westin by Puntacana Resort & Club, y Tortuga Bay, único hotel de 5 diamantes por la AAA (American Automobile As-sociation, por sus siglas en inglés) en República Dominicana.

Asimismo, destacó que desde su inauguración en 1982, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, llegó a ser el primer aeródromo privado de uso comercial internacional en el mundo, con un tráfico promedio de 8 millones de pasajeros por año, y conectando 100 ciudades y 28 países.

La empresa también se distingue por poseer el único Six Senses Spa en el Caribe, el Centro de Tenis Oscar de la Renta, la Fundación Grupo Puntacana, ocho comunidades residenciales, más de 14 restaurantes y bares, los centros comerciales Galerías Puntacana y BlueMall Puntacana, y 45 hoyos en campos de golf de clase mundial.

La Misa fue oficiada por su Excelencia Reverendísima, Mons. Antonio Camilo González, Obispo Emérito de La Vega; su Excelencia Reverendísima, Monseñor Gregorio Nicanor Peña, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia; y su Excelencia Reverendísima, Mons. Santiago Rodríguez Rodríguez, en presencia de accionistas, funcionarios gubernamentales, propietarios y otros allegados