$!ICDA celebra la independencia de EE.UU. con un concierto virtual

El Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA) celebrará la independencia de Estados Unidos con una recopilación de éxitos musicales de los 80s y 90s en el concierto virtual de rock “Traveling through Music”, que será transmitido el próximo 4 de julio, a las 9:00 de la noche, a través de su canal oficial de YouTube.

El auditorio Patrick N. Hughson será el escenario desde el cual la banda dominicana “Foráneos” interpretará canciones como Hold the line, Rebel yell, Man eater, Dont Stop Believin´, Living on prayer; Ain´t talking about love, The one I love; y entre otras más que serán parte de este exclusivo repertorio.

El Instituto Cultural Domínico Americano ha planeado esta cita especial para los amantes de la música norteamericana, y la fecha es más que propicia para, de igual forma, conmemorar el 244 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, y resaltar la huella musical y cultural que ha dejado en la República Dominicana.

El ICDA fue fundado por dominicanos y estadounidenses radicados en República Dominicana en el año 1947 y, desde entonces, se ha dedicado a proyectar los valores e intercambio cultural entre ambos países a través de la enseñanza, el idioma inglés, y la formación de profesionales más competitivos.

Para disfrutar de esta celebración y concierto virtual solo tienen que acceder y suscribirse al canal de YouTube del ICDA