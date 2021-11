$!INDEX llevó la moda dominicana a España como evento marca país

La Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, Pro-Dominicana y la línea aérea Iberia, la productora Spring Colors Fashion Show, se unieron al Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX España), para la realización de La Moda Dominicana en España, donde los diseñadores Giannina Azar, Martín Polanco, Nina Vásquez y José Jhan deleitaron a un selecto público amante de la alta costura con diseños refinados y vanguardistas.

Este evento busca ser referente del cambio de imagen para los dominicanos residentes en España; los que trabajan día a día para crear proyectos marca país y de carácter positivo para la comunidad.

La Moda Dominicana en España, como evento marca país, tiene como finalidad propagar y difundir la cultura, valores y fortalezas de República Dominicana, que como un país que se desarrolla cada día.

La actividad se desarrolló en el hotel Only You Atocha, el pasado 14 de noviembre, en la ciudad de Madrid. Para los organizadores es importante fortalecer y cambiar la imagen de República Dominicana en los países donde acogen a dominicanos, ya que los tiempos han cambiado ya que esta país no solo exporta mano de obra, sino un país que avanza en todo los niveles como cualquier país desarrollado, y durante décadas la moda dominicana ha paseado por diferentes pasarelas en todo el mundo y en este desfile en España han conocido a los artistas que han continuado el trabajo que iniciaron Oscar de la Renta y Jenny Polanco.