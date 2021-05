$!INTRAS realizará “The Future of Work Summit”

Con el objetivo de lograr la transferencia del Know-How necesario que les permita a los participantes conocer las tendencias y mejores prácticas actuales en el futuro del trabajo con el fin de maximizar su contribución en los objetivos estratégicos de su organización ante una realidad altamente retadora, la empresa líder de capacitación INTRAS realizará el martes 8 de junio su primer encuentro sobre tendencias y mejores prácticas en la nueva realidad del trabajo: “The Future of Work Summit.”

De la mano de cinco expertos y referentes en el futuro del trabajo el evento “The Future of Work Summit” será un espacio de reflexión y aprendizaje en el cual los participantes analizarán las mejores prácticas globales que se requieren para llevar a cabo las tan necesarias transformaciones aceleradas que se exigen ahora más que nunca en las organizaciones.

Ney Díaz, presidente de INTRAS, señaló que “Con este evento usted podrá conceptualizar y diseñar una cultura, dinámica laboral y un flujo del trabajo que se adapten a una fuerza laboral cada vez más diversa y ágil fomentando a su vez la cultura colaborativa.”

The Future of Work contará con el conferencista Santi García, cofundador de Future for Work Institute con el cual apoya a importantes organizaciones a detectar y explorar las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas, con su conferencia titulada “El cambio de las reglas del juego: Repensando la realidad del trabajo en las organizaciones”. De igual forma, contará también con la conferencia titulada “El futuro del trabajo es ahora: Preparando la organización ante un entorno laboral disruptivo” de la mano de Paula Molinari, considerada como una de las consultoras líderes en Latinoamérica en Gestión Humana, Desarrollo del Talento, Gestión del cambio. También tendremos una entrevista con Adrian Gostick y Chester Elton, consultores, conferencistas y autores en temas del compromiso de los empleados, titulada “Gestionando el liderazgo y la cultura ante un nuevo panorama: Navegando con éxito la nueva dinámica en las organizaciones”. El evento finalizará con la conferencia “El nuevo escenario del trabajo: Aprendiendo de Google” de Javier Martín, director regional de Recursos Humanos de Google para el sur de Europa.

Este evento cuenta con el apoyo de prestigiosas empresas tales como AFP Siembra, Diario Libre, Revista Gestión y Summit.