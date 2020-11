$!Isbel promueve la tecnología necesaria para impulsar hoteles

Una de las industrias más afectadas por la pandemia del COVID-19 es la hotelera. Y el mayor reto que hoy enfrentan hoteles de todo tipo es garantizar la aplicación de protocolos de seguridad e higiene necesarios para evitar infecciones, y mantener la excelencia en el servicio necesario para satisfacer las expectativas de los huéspedes. La firma de soluciones tecnológicas Isbel ha identificado en esta industria la oportunidad de enfrentar gran parte de estos retos con soluciones tecnológicas que hagan no solo frente a las barreras creadas por la pandemia, sino que ofrezcan también mejores experiencias a los huéspedes a través de la innovación.

Conectividad

“Muchas de las tecnologías que existen hoy día, que son más que útiles para la reactivación hotelera, dependen de una buena conectividad. En Isbel llevamos fibra óptica con tecnología GPON hasta las habitaciones y áreas comunes. Esto permite usar todo lo que se precisa dentro y fuera de la habitación, como contenidos multimedia en HD, acceso a Internet por wifi y automatismos. Esto se traduce en una mejor experiencia para el huésped y en reducción de costos para los hoteles, porque no tienen que invertir en cableado”, agrega Galván.

Los hoteles de hoy precisan más que nunca una tecnología wifi que permita al huésped estar conectado en todo lugar. En este sentido, Isbel cuenta con redes de wifi 6, una tecnología nueva con mayor ancho de banda, mejor resiliencia, y roaming. Con esta capacidad de conectividad, el hotel puede garantizar excelente cobertura y ancho de banda, además de brindar nuevos servicios, como IP TV y distribución de contenidos del hotel, sistemas digitales de CCTV, seguimiento de equipos y personas, entre otros.

En momentos en los que cada vez más personas laboran en forma remota, una buena conectividad permite apuntar al creciente turismo de teletrabajo. “Al no tener la necesidad de ir diariamente a una oficina o trasladarse a reuniones presenciales, el trabajador puede plantearse teletrabajar desde cualquier lugar en el que cuente con las condiciones adecuadas, y los hoteles hoy día son una excelente opción, siempre que brinden una buena conectividad”, comenta Galván.

Analítica digital de video

La analítica de video está revolucionando los sistemas de monitoreo de seguridad. Se trata de la más avanzada tecnología de gestión de video IP, que permite detectar eventos y ocurrencias, realizar búsquedas inteligentes y automatizar acciones, a través de un único sistema, confiable, intuitivo y de fácil configuración y operación.

“Esta tecnología permite hacer una búsqueda de un evento en menor tiempo dentro del hotel. Puedes ubicar de manera más rápida a través de analíticas y con su gestión de alarmas se puede detectar en tiempo real situaciones indeseadas dentro del hotel, incluyendo situaciones de inseguridad, distanciamiento físico o aglomeraciones”, indica Neuston.

La tecnología de analítica de video permite contar automáticamente la cantidad de personas dentro de un área determinada, y generar alarmas si se excede de la capacidad o el aforo autorizado. También permite reconocer la identidad de cada huésped, utilizando métodos de reconocimiento fácil, y según corresponda, habilitar automáticamente su entrada a sectores restringidos (salas VIP, piscinas, etc.) sin necesidad de contacto físico. Esta misma tecnología permite identificar el uso de máscaras faciales y alertar o prohibir el ingreso en caso de que no se estén utilizando. Adicionalmente, es posible contar la cantidad de personas en fila en el front desk e indicar la necesidad de mayor personal en caso de que se superen umbrales predefinidos.

Un mayordomo virtual

El menor nivel posible de contacto físico con los huéspedes en procesos en los que la presencia humana no sea esencial, como el check-in, check-out o room service, es también de gran relevancia. Esto se puede lograr con plataformas de chatbots, implementando servicios de mayordomo virtual.

“Con la plataforma Hey Now podemos implementar servicios automáticos integrados a los sistemas informáticos del hotel, permitiendo así a los huéspedes validar y hacer el check in o check out desde whatsapp, y a través de videollamadas brindar el soporte o servicio sin tener que ir al counter y sin tener contacto directo con los empleados”, comenta Galván. Con esta plataforma el usuario puede hacer pagos, solicitar información y evitar contacto con papel y otros materiales físicos.

Pulseras de distanciamiento físico

Otra opción de servicio que los hoteles pueden ofrecer a sus huéspedes es el uso de pulseras de distanciamiento físico. Se trata de una pulsera digital, capaz de garantizar el distanciamiento requerido entre las personas que no sean del grupo familiar, ya que vibra y emite alertas sonoras si un huésped está demasiado cerca de un desconocido, durante un tiempo que pueda considerarse de riesgo.

Estas pulseras son tipo reloj, o pendientes personales, se comunican entre sí a través de la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE) y alertan de la proximidad de otro dispositivo mediante una alerta auditiva o vibratoria.

Estas y otras tecnologías que ofrece Isbel se enmarcan en el concepto de Transformación Digital que están atravesando todas las industrias. La pandemia ha acelerado a este proceso. La rápida adopción de tecnologías digitales puede ser la diferencia entre la permanencia o no en mercado en el futuro cercano.