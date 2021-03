$!L’Oréal Paris reafirma su compromiso con la mujer

El 78% de las mujeres han experimentado acoso callejero, de las cuales solo el 25% ha recibido ayuda; esto según un estudio sobre el acoso callejero realizado por L’Oréal Paris, en unión a Cornell University, entre unas 15,500 personas de distintos países. Estos preocupantes datos hacen que L’Oréal Paris se una a la organización sin fines de lucro, Hollaback! para presentar el programa Stand Up que busca entrenar a personas a intervenir en ocasiones que sean testigos de hostigamiento callejero.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, L'Oréal Paris anuncia el 50 aniversario de su lema icónico, "Porque tú lo vales". Durante medio siglo, la marca ha dedicado esfuerzos para derribar barreras. Siendo pionera en la ciencia y las innovaciones que empoderan a las mujeres a través de la belleza, hasta su diversa familia de portavoces globales, L'Oréal Paris continúa desafiando los estereotipos, brindando a las mujeres la confianza y el poder para ocupar el lugar que merecen en la sociedad. En particular, la marca está reafirmando su compromiso de proteger su autoestima individual a través de su programa de adiestramiento, Stand Up Against Street Harassment.

L’Oréal Paris invita a todos a que tomen acción contra el acoso y se adiestren accediendo a standup-caribe.com.

Bajo la premisa de que todos podemos detener el acoso callejero, Stand Up es un programa que comenzó el año pasado en cinco países, logrando entrenar a más de 135 mil personas antes de culminar el 2020. Stand Up es un programa que enseña a practicar las 5 D’s contra el acoso callejero:

Distrae: Pretende ser amigo de alguna persona, podrías preguntar por la hora, una dirección o algo que distraiga. ¡Puedes ser creativo!

Delega: Encuentra a alguien que pueda ayudarte y pídele que intervenga.

Documenta: Escribe o haz un video contando tu experiencia con el acoso callejero, pero sobretodo reporta a las autoridades pertinentes.

Dirige: Busca que el agresor pare su conducta, defendiendo a la persona o llamándolo para buscar su ayuda, evita confrontar al acosador o ponerte en peligro.

Dilata: Bríndale ayuda a la persona que acaba de pasar por el acoso callejero, sé un amigo.

“L'Oréal Paris representa el empoderamiento en todos los ámbitos de la vida de una mujer. Al eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres cumplan sus ambiciones, nos comprometemos a elevar su sentido de autoestima. Con Hollaback! y otras ONG locales asociadas, invitamos a mujeres y hombres a ponerse de pie para responder de manera segura cuando presencien el acoso callejero.” expresó Isabel Menéndez, Brand Manager de L’Oréal Paris en el Caribe.