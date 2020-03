La Bodega y La Cassina realizan cena con el chef Matthew Lightner

Con el propósito de seguir brindando experiencias gastronómicas de alto nivel y que sean memorables para los comensales dominicanos, La Bodega de Manuel González Cuesta y el restaurante La Cassina se unieron para ofrecer una “Dinner with Stars”. La cena privada de seis tiempos fue al estilo Michelin-New York, a cargo del reconocido chef estadounidense Matthew Lightner, quien por primera visitó la ciudad de Santo Domingo.

Las instalaciones del restaurante La Cassina fueron el escenario para que los comensales degustaran un exquisito menú elaborado por Lightner, quien es el chef que le dio dos estrellas Michelin al restaurante Atera de la ciudad de Nueva York, además de pasar por las cocinas de Noma y Mugaritz. Para elaborar el menú, investigó sobre los principales ingredientes de la cocina local, tales como Yuca, Guayaba, Macadamias y Muelas de Centollo, con la finalidad de resaltar y apreciar la gastronomía local.

El menú fue maridado por reconocidos vinos que distribuye La Bodega en República Dominicana. En la entrada y el primer tiempo, sirvieron ¨Croquetas of smoked goat finished over la bras¨ y ¨Caviar, platains, seawed butters, served with sourdough waffle¨ acompañados de Champagne Laurent Perrier brut La Cuvée.

Mientras que el segundo tiempo, estuvo compuesto por ¨Ceviche of fish, flower and fruit con un Mar de Frades 2018, Albariño, Riax Baixas. El tercer tiempo, siguió con un ¨Tuna tartar, guava, black truflle¨ maridado con un M de Minuty Rosé Prestige 2018, Cotes de Provenee.

Durante el cuarto y quinto tiempo, la cena incluyó respectivamente ¨Egg noodles, chicken broth, crab claw, maridado con un Roda Reserva 2015, Rioja. Y ¨Wagyu steak, yuca in parsley sauce, macadamia nut miso, maridado con un Louis M. Martini Napa Valley, Cabernet Sauvignon 2015.

Finalmente, el cierre de la cena fue en el sexto tiempo con el postre ¨Coconut gelato, smoked caramel roaste cocoanibs maridado con un Tokaji Oremus Late Harvest 2016 rey de los vinos como así lo denominó Luis XIV de Francia.

Cabe resaltar, que Matthew fungió como chef ejecutivo de Atera en la ciudad de Nueva York y fue galardonado con dos estrellas Michelin. En el 2010, Lightner fue nombrado uno de los “Mejores Nuevos Chefs en América” por Food & Wine.