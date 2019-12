La carrera Backyard Ultra llega por primera vez a República Dominicana

Por primera vez se realizará en la República Dominicana la carrera “The Last Man Standing Backyard Ultra” creada por Lazarus Lake (fundador del Barkley Marathon) y Big Dog's Backyard Ultra.

Esta primera edición en el país se realizará el 18 de enero de 2020 en el Guavaberry Golf & Country Club República Dominicana, en Juan Dolio.

La directora de eventos de Guavaberry Golf & Country Club, Francina Espinosa, expresó que es un honor para ellos poder realizar este evento internacional en sus localidades. Al mismo tiempo informó que los acompañantes podrán disfrutar de las facilidades de la Casa Club y Club de Playa mientras los atletas participan a la justa deportiva.

Esta primera edición iniciará a las 5: 00 AM del sábado 18, alrededor del circuito "único" de 4.16667 millas (6.71km). Con un límite de tiempo de 60 minutos para realizar el circuito.

Cada hora los corredores se encontrarán en la línea de salida y continuará hasta que solo un corredor pueda completar el circuito dentro del límite de tiempo. El corredor que no esté en el corral de inicio del circuito, no es elegible para continuar, tomando en cuenta que, si ningún corredor puede completar el circuito final, no habrá ganador.

Mariluz Viñas, directora del evento, aseguró que “cuando la carrera comienza a las 5:00 am, todos están empatados en el "primer lugar" y todos tienen la misma oportunidad de ganar. Aun así, a las 24 horas de la carrera, todos los que están en la línea de salida todavía están empatados en el primer lugar.

“No hay "líderes" en esta carrera. Solo hay un corredor que termina y gana. No hay tiempo límite ni desempates. “The Last Man Standing Backyard Ultra Dominican Republic” continúa hasta que solo quede una mujer u hombre en pie ... no importa cuánto tiempo tome”, manifestó.

Para esta primera edición, el evento acogerá más de 200 atletas nacionales e internacionales y las inscripciones cierran el 8 de enero 2020.