$!La ciudad celebró su cuarto Maratón Santo Domingo SDC

SD. La ciudad de Santo Domingo celebró la cuarta edición de su emblemático “Maratón de Santo Domingo SDC”, el cual reunió a mil corredores nacionales e internacionales, que recorrieron los lugares más atractivos de la ciudad.

La salida oficial de los corredores fue dada por Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, junto a Modesto Reyes, presidente de Santo Domingo Corre, acompañados de Samuel Núñez, Marlenny Peña, Karla Martín y el Coronel Puro de la Cruz. Partiendo desde el Centro de los Héroes, corredores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, México, Colombia, entre otras naciones, alcanzaron un recorrido de 42 kilómetros y 195 metros, distancia oficial de un maratón, además de aquellos que compitieron en la modalidad de 21 kilómetros o medio maratón. La ruta del evento contempló puntos estratégicos de la ciudad y algunos de los monumentos más emblemáticos, tales como el Obelisco, Fray Antón de Montesinos, Fortaleza Ozama, Plaza España, Parque Colón, El Conde, Parque Independencia, Catedral Primada de América, Puerta de la Misericordia y Centro de los Héroes.

El Maratón de Santo Domingo SDC cuenta con una ruta certificada por la International Association of Athletics Federations (IA-AF) y la Association of International Marathons and Distance Races (AISM), que lo convierten en un evento clasificatorio para el maratón de Boston.