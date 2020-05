$!La creatividad dominicana gana premios internacionales

Paralelamente, Pagés BBDO se hizo notar en el Festival de Nueva York, en donde se llevó dos estatuillas de plata y una de bronce por la campaña de La Sirena:”Strike Out Cáncer”.

La sinergia y confianza agencia-cliente siempre tienen efectos positivos. Así lo demostraron las campañas que Pagés BBDO y La Sirena realizaron para crear conciencia en la población dominicana sobre el cáncer de mama; tal es caso de “Strike Out Cáncer”, que obtuvo seis estatuillas; y “Todavía en vivo para la vida”, ganadora de un metal. Estas campañas fueron premiadas, entre otros, por la innovación en medios, el bajo presupuesto y la conciencia social.

Hacer la diferencia en un mundo saturado de contenidos e información es cada vez más difícil, pero no imposible; y el desafío de las agencias de publicidad que buscan llamar la atención de una audiencia saturada de información es cada vez mayor. Es entonces cuando la creatividad marca la diferencia, un trabajo que Pagés BBDO ha sabido realizar en los últimos 50 años, conjugando creatividad y tecnología, bajo el lema “The work, the work, the work”, que define al principal activo: su gente.