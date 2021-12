$!La Vinería Italiana realiza cata con Bodegas Mezzacorona

Giuseppe Salerno, ejecutivo de la Vinería, recibió a los invitados junto a Leo Corredor, gerente de exportaciones para América Latina de la casa vinera Mezzacorona, quienes los guiaron por un recorrido en las variedades de uvas Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon, C. Firmian Gewurztraminer, C. Firmian Muller y C. Firmian Teroldego, evocando calidad y exclusividad en cada uno.

Durante el encuentro, celebrado en las instalaciones de la Vinería Italiana en la Plaza Stephanie del ensanche Piantini, brindaron además bocadillos típicos de las tierras de Italia que maridaban perfectamente con los vinos.

Corredor explicó que los viñedos de Mezzacorona están a más de 500 metros sobre el nivel del mar, disfrutando de un clima templado, en el corazón de los Alpes Dolomitas, donde durante generaciones los miembros de la familia han cosechado las uvas siguiendo técnicas de procesamiento sostenibles y cultivando los viñedos con sistemas de producción integrados.

Mientras que Salerno habló sobre los inicios de la Vinería Italiana, que se fundó en julio del 2019, como una tienda boutique exclusiva de vinos italianos en el mismo corazón de la ciudad de Santo Domingo.

“Con la finalidad de satisfacer la necesidad del mercado de descubrir el maravilloso e histórico mundo de la enología italiana y adquirir exclusos vinos, tenemos una selección de 150 etiquetas de vinos cien por ciento italianos”.