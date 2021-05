$!Lisander Lara gana el World Class República Dominicana 2021

Gracias a su desempeño y puntuaciones obtenidas durante toda la competencia, los bartenders Elio Sánchez, William Benites, Nathaly Cameron, de Hard Rock Hotel; Lisander Lara, de Circle By Meliá, lograron su pase a la final local. Estos finalmente se enfrentaron ante un jurado el 30 de marzo en el bar Zambra.

Lisander Lara es bartender en el Grupo Circle by Meliá.

Lisander Lara del Grupo Circle by Meliá, ganador de este año, se defendió con cocteles únicos, y su originalidad, técnica y profesionalismo se destacó durante la competencia. Lara tendrá la oportunidad de representar a República Dominicana en la final global y competirá con representantes de los demás países por el “World Class Bartender of the Year”. Este año, en respuesta a los cierres y restricciones de la COVID-19, se celebrará por primera vez completamente virtual del 4 al 8 de julio en Madrid, España.