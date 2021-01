$!Live Aqua Beach Resort Punta Cana abrirá en febrero

Grupo Posadas, la operadora hotelera líder de México, inaugurará en la República Dominicana el Live Aqua Beach Resort Punta Cana, solo para adultos, un proyecto valorado en RD$7,020 millones que forma parte de su plan de expansión hacia otros destinos y que contempla la construcción de 36 hoteles a operar en los próximos años.

La empresa mexicana, con más de 50 años en la industria hotelera, explicó que este nuevo resort pertenece a su marca de lujo Live Aqua Resorts & Residence Club (galardonada con el Forbes Travel Guide Star Award Winner, 2020 y el Prix Versailles for Architecture and Design in North America) y se convertirá en un gran aliado para impulsar el turismo dominicano y la economía local a través de la generación de 700 empleos directos y más de 2000 indirectos.

“Live Aqua es una de nuestras marcas insignias reconocidas a nivel mundial, por eso quisimos traerla a la República Dominicana, ya que estamos seguros de que se convertirá en una joya arquitectónica al norte de las costas de Uvero Alto y en una nueva experiencia capaz de atraer la atención de más turistas con la que aportaremos positivamente tanto a la economía nacional como al desarrollo de la región y sus habitantes, a través de sus 347 habitaciones y de sus diversos espacios diseñados para cubrir las necesidades de los huéspedes que viajan por placer o de negocios”, sostuvo Enrique Calderón, Vicepresidente de Operación Hotelera de Grupo Posadas.

El ejecutivo indicó que la apertura de Live Aqua Beach Resort Punta Cana es el resultado del crecimiento constante y acelerado que ha mantenido la compañía en los últimos cinco años, cuya expansión se debe a un cambio en el modelo de negocio en el que el 80 % de su inversión ha sido dirigida a tecnología, personal (capacitación, reclutamiento), generación de nuevas marcas, estudios de mercados y atención al cliente.

“Hoy, más que nunca, viajar es un privilegio y ser el destino elegido para los viajeros es todo un honor. Nuestro compromiso con clientes, huéspedes y colaboradores es firme, por ello trabajamos arduamente en la implementación diaria de nuestros protocolos de limpieza y desinfección del programa VIAJA con Confianza, para ofrecer experiencias memorables en un ambiente totalmente seguro. Nos enorgullece el poder compartir con locales y visitantes este gran resort”, afirmó Calderón.