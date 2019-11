$!Margaritaville Island Reserve by Karisma inicia sus obras

Margaritaville y Karisma Hotels & Resorts dieron inicio a la construcción del innovador hotel Margaritaville Island Reserve by Karisma en Cap Cana, en un acto celebrado con la presencia del presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, acompañado de Rafael Féliz Germán, Presidente de Karisma Hotels & Resorts, John Cohlan, Presidente Ejecutivo de Margaritaville Holdings y Francisco Javier García, Ministro de Turismo.

Margaritaville Island Reserve by Karisma, un resort todo incluido, representa la introducción de esta galardonada marca a la República Dominicana y expande la presencia de Karisma en la región. Con una inversión de US$150 millones de dólares, la nueva propiedad creará 1,100 nuevos empleos en el país. Su apertura está prevista para el 2021.

Ubicado en el destino destino turístico, hotelero y residencial de Cap Cana, frente a la playa de Juanillo y a lo largo del Mar Caribe, el proyecto hotelero constará de 519 habitaciones, operado por Karisma Hotels & Resorts bajo las marcas Margaritaville y Karisma, brindando una experiencia casual de lujo única, con amenidades de primera clase y un ambiente relajado y playero para los huéspedes que valoran la calidad excepcional sin ostentaciones. Con un enfoque en las familias, el complejo hotelero ofrecerá comodidades, servicios y una propuesta gastronómica de primera calidad. Esto, en combinación con el auténtico sentido de diversión y relajación de Margaritaville, promete ser un nuevo destino favorito de vacaciones tropicales en el Caribe. Los huéspedes recibirán calipsos y bebidas de bienvenida a su llegada, lo que les transmitirá la experiencia refrescante que vivirán en Margaritaville Island Reserve by Karisma.

“Margaritaville Island Reserve by Karisma en Cap Cana, es la segunda propiedad de Karisma en República Dominicana, siendo esto especialmente importante para mí, ya que nací y crecí aquí”, expresó Rafael Féliz, presidente de Karisma Hotels & Resorts. “Esperamos poder presentar las mejores vacaciones de lujo para que las familias, parejas y solteros se diviertan frente a la playa mientras disfrutan de toques auténticos y momentos inolvidables y únicos. Nos sentimos complacidos de poder ofrecer 2,100 empleos en el país a través de nuestros dos resorts, y continuar invirtiendo en este espectacular destino”, destacó Féliz.

“Estamos entusiasmados de presentar la marca Margaritaville Island reserve en Cap Cana, uno de los destinos de playa más bellos del mundo”, señaló John Cohlan, Presidente Ejecutivo de Margaritaville Holdings. “Nuestra sociedad con Rafael y el equipo de Karisma, una combinación realizada en el paraíso creará la mejor experiencia de destino en la isla, todo sobre diversión, relajación, comida increíble, servicio, entretenimiento y nuestra “mentalidad”.

Los sabores locales y los momentos de sorpresa y deleite estarán presentes en los siete restaurantes y tres bares que tendrá el Margaritaville Island Reserve by Karisma Cap Cana, incluido el exclusivo 5 o’Clock Somewhere Bar. La propiedad frente al mar permite unas vacaciones muy personalizadas, con un amplio espacio para alojarse en cualquiera de las tres piscinas del complejo y en el St. Somewhere Spa by Karisma, ideal para descansar y relajarse. Margaritaville Island Reserve by Karisma Cap Cana ofrecerá un escenario extraordinario para bodas y eventos privados, incluyendo las Sky Weddings con vistas al mar y al cielo azul. Para los huéspedes más jóvenes, el complejo hotelero contará con el club infantil “Parakeets Kid’s Club”, con actividades diarias supervisadas para niños de 4 a 12 años.

Exclusivo de Margaritaville Island Reserve by Karisma, la experiencia del huésped en Cap Cana se mantendrá casual y personalizada, gracias a un equipo de Embajadores de la Isla apasionados por Margaritaville y por el destino, garantizando que las vacaciones de cada huésped sean entretenidas y memorables. Estos embajadores estarán disponibles para responder preguntas, tomar solicitudes y hacer que los invitados sonrían durante toda su estadía, y luego tomarse una foto, para que el momento en el paraíso nunca se olvide.

Margaritaville Island Reserve by Karisma Cap Cana será la cuarta propiedad de la colección Island Reserve, que representa una asociación histórica entre Karisma y Margaritaville. El nuevo resort todo incluido sigue a las propiedades confirmadas de Island Reserve en la Riviera Cancún y Riviera Maya de México, y Jamaica, todas abiertas en 2020, entre otros destinos en América Latina y el Caribe.