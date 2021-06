$!Marina Cap Cana logra récord de participación en su Torneo de Pesca

La Marina de la ciudad destino Cap Cana celebró su tradicional torneo internacional de pesca “Cap Cana White Marlin Tournament 2021”, rompiendo en esta ocasión el récord de participación con más de 40 embarcaciones y 160 pescadores provenientes de Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, México y República Dominicana. El torneo, que marca el inicio de la temporada de pesca, estuvo auspiciado por el Ministerio de Turismo, respaldando con ello su apuesta a la recuperación y diversificación del turismo.

Durante la competencia, Jorge Subero Medina, presidente de Cap Cana, expresó que “el turismo inmobiliario se complementa con el turismo náutico, contribuyendo al crecimiento continuo y dinamización constante de la economía del país, beneficiando los diversos sectores y negocios de la cadena de consumo. La excelente convocatoria de esta edición del torneo muestra el potencial de República Dominicana como destino para pesca deportiva”.

Los ganadores en las diferentes modalidades fueron las embarcaciones Doña Lucy en la Categoría Pro Mejor Embarcación, seguido de Para Papá y Black Gold en segundo y tercer lugar, respectivamente. En la categoría familiar resultaron victoriosos de las tres primeras posiciones, las embarcaciones Heaven Can Wait, Panamá Jack y Marlin Fever. Como mejores pescadores en la categoría Pro estuvieron Reynaldo Pérez de la embarcación M&M, Dawn Samuels de Princess Lily y Joselo Hernández en Doña Lucy; mientras que en la categoría familiar resultaron ganadores Eduardo Antau Jr. de la embarcación Heaven Can Wait, Anthony Pérez de Marlin Fever y Félix del Rio de Panamá Jack. Como mejor pescador de todo el torneo fue seleccionado Reynaldo Pérez y en la categoría femenina se llevó la presea Dawn Samuels. John Anthony Pajares de la embarcación Tease Me, fue seleccionado como mejor pescador junior.

Esta nueva edición del “Cap Cana White Marlin Tournament 2021” contó con el apoyo del Club Náutico de Santo Domingo, el Club Náutico de Puerto Rico, CFR Yacht Sales, IBC Shiyard, Automarina, Revista Abordo, los hoteles en Cap Cana Secrets, Ancora, Margaritaville, Edén Roc, Oliver & Oliver, Ron Don Q, Don Lucas Cigar, Panama Jack, Petromóvil, entre otros.

Por el excelente desempeño en los reportes de captura y liberación, la Marina de Cap Cana, ocupa la posición #1 para pesca deportiva en todo el mundo de la prestigiosa organización Billfish Report.