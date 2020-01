$!Meliá Hotels International inaugura Brigada de Emergencias

Con la finalidad de aumentar la seguridad y calidad de los servicios brindados a los huéspedes y colaboradores de todo el complejo, Meliá Hotels International en Punta Cana, inauguró su Brigada de Emergencias, localizada dentro de las instalaciones del Hotel Paradisus Palma Real. Los servicios incluyen a los hoteles Meliá Caribe Beach, Meliá Punta Cana Beach, The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, Circle by Meliá, Paradisus Palma Real & The Reserve, Paradisus Punta Cana, Cocotal Golf & Country Club y Palma Real Shopping Village.

Durante el acto encabezado por Daniel Lozano-Managing Director de la marca Paradisus en Punta Cana, se informó que la Brigada de Emergencias ha sido construida y diseñada para servir como primer punto de respuesta, que minimice y ayude a mitigar cualquier incendio o eventualidad que pueda ocurrir dentro de las propiedades de Meliá en Punta Cana, previo a la llegada de los organismos de socorro locales.

“Melia Hotels International, ha decidido hacer una apuesta para reforzar nuestro compromiso con el destino y la seguridad de todos los que nos visitan en este polo turístico”, destacó Lozano-Managing Director.

La brigada está conformada por el jefe de estación, Coronel Angel Crespo, un equipo de seis bomberos capacitados, quienes estarán brindando servicio 24 horas, adicional a las brigadas de emergencia en cada propiedad que conforman el BAI (Brigadas de Atención Inmediata) y que dan seguimiento a los protocolos de actuación de las emergencias que puedan presentarse.

Meliá cuenta además con Clinic Assist, servicio 24 horas de paramédicos y médicos de emergencia y atención primaria en cada una de sus propiedades.

La cadena hotelera está siendo asesorada en este proyecto, por la reconocida empresa norteamericana Brindlee Mountain Fire Apparatus, con la que se ha suscrito un contrato de asesoría, ofreciendo entrenamientos y evaluaciones continuas, llevando a cabo las prácticas necesarias que garanticen y salvaguarden las vidas de los turistas, colaboradores y activos de las empresas que componen Meliá Hotels International en Punta Cana.

En el acto inaugural participaron Directivos locales de los Hoteles Meliá, el Alcalde de Verón-Punta Cana, directivos de la Policía Nacional, Cuartel Bomberos Verón, Cuartel Bomberos de Higüey, CESTUR, Cruz Roja, Protección Civil, ASOLESTE, Hospiten, MITUR, Seguros Maphre, ROS Seguros, directivos de los diferentes centros hospitalarios de la zona Bávaro-Punta Cana e invitados especiales.