Meliá Hotels International reinicia operaciones en RD

Luego de haber recesado sus operaciones debido al impacto de la pandemia del COVID-19 a nivel global, la cadena Meliá Hotels International anuncia la reapertura de varios de sus hoteles en la República Dominicana, de la mano de una serie de procedimientos y protocolos para salvaguardar la salud de sus usuarios.

Según explicaron sus ejecutivos durante el acto de reapertura, previo al reinicio de las actividades de los hoteles The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, Meliá Caribe Beach (For Everyone) y Meliá Punta Cana Beach (Solo Adultos), la cadena ha estado realizando un programa de transformación de la experiencia que incluye el programa “Stay Safe with Meliá”, auditado por Bureau Veritas, Grupo Empresarial especializado en inspección y certificación.

“Desde el inicio de la pandemia, nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de que la salud era y siempre será nuestra primera premisa a la hora de decidir abrir nuestras puertas. Este día marca el inicio de aplicar una perspectiva distinta hacia nuestra industria y nos devuelve la esperanza de retomar cierta normalidad”, indicó el Sr. Santiago Rivera, Area Managing director de la cadena Meliá en República Dominicana. “Mantendremos también nuestro compromiso con la sociedad, enfocándonos en tener impacto positivo para todos los grupos de interés con los que interactúa la industria”, agregó.

“MHI forma parte de las principales cadenas hoteleras apoyando el Plan de Incentivo al Turismo Interno promovido por el Ministerio de Turismo y la Presidencia de la República Dominicana, ofreciendo importantes descuentos y beneficios para que nuestros clientes a nivel local disfruten de un merecido tiempo de calidad en familia. Por motivo de reapertura se estará ofreciendo hasta un 30% de descuento en tarifas, 1 niño y cancelación gratis. Nuestro compromiso con el país es total, y si cabe en estos momentos, nuestra implicación para la reactivación del turismo será todavía mayor”, destacó.

Medidas inteligentes.- La estrategia de transformación de la operación está basada en las siguientes medidas adicionales de limpieza e higiene, que abarcan nuevo sistema de señalética para informar a los huéspedes uso y necesidad de mantener nuevo espacio personal; dosificadores de soluciones desinfectantes en todo el hotel y kits de prevención para el huésped (mascarillas, gel sanitizante); pantallas de protección en recepción; reducción de capacidad en restaurantes, piscinas, salas de reuniones, etc. para garantizar distanciamiento; precintado de áreas y artículos tras la limpieza de habitaciones y áreas, sellado de todos los artículos de uso frecuente tales como vasos, controles remotos, etc. así como la propia entrada a la habitación; eliminación de papelería de las habitaciones y sustitución por directorios digitales.

Cabe destacar que la estructura y arquitectura de los hoteles de Meliá permiten implementar estos nuevos protocolos de seguridad y distanciamiento social de una manera eficiente. “Contamos con amplios espacios de esparcimiento, jardines, numerosas opciones de restaurantes y ambientes de ocio que permiten al huésped disfrutar de las instalaciones sin comprometer su disfrute. Con los más de 1.000.000 de m2 que contamos en nuestro complejo, el distanciamiento social está garantizado. Nuestro gran reto es abrir nuestros hoteles en RD con el sello y la garantía de MHI”, puntualizó Rivera.

“MHI se reinventa en República Dominicana. Nuestro objetivo es el de potenciar sinergias en nuestro negocio en Punta Cana, buscando una mayor transversalidad y agilidad, así como la simplificación en algunos procesos y alcanzar la mayor eficiencia en nuestra operativa. Durante todo este período,

haremos algunos reajustes necesarios, a fin de mejorar la experiencia al cliente, que es el gran objetivo de nuestro negocio.”, Comentó Santiago Rivera sobre esta nueva etapa que va a iniciar.