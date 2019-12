Meliá Punta Cana Beach inaugura “Yhi Spa” con un concepto Wellness Inclusive

Meliá Punta Cana Beach no para de innovar. En esta ocasión, la reconocida cadena hotelera presenta una colección de experiencias y rituales de bienestar diseñados para guiar a cada huésped en un viaje personalizado, a través de su nueva propuesta de su nuevo resort “Wellness Inclusive”.

Durante el evento, ejecutivos de Meliá resaltaron que dentro del concepto Wellbeing, la oferta para sus clientes tiene como objetivo reconectar, reflexionar, restaurar, reponer y descansar mediante sus cinco espacios: Culinario con una diversidad de opciones veganas, vegetarianas, libres de gluten, huerto orgánico; Silencio con espacios para lectura, meditación y sesiones de respiración y agradecimiento; Social con una propuesta de rituales autóctonos y una experiencia donde el protagonista es la cultura local, ofrecen rituales ancestrales tainos, talleres de cocina, incluyendo el Larimar, el Casabe, Cacao, Moringa entre otros para crear experiencias inolvidables.

En su espacio Personal cuenta con una categoría The Level Wellness Suites que sumada con el atributo by DELOS™, complementa una experiencia inclusiva de bienestar, iniciando con un mensaje de bienvenida por Deepak Chopra, acceso a la app interactiva de la Clínica de Cleveland para sus programas de wellness, aromaterapia, purificador de aire, duchas con infusión de vitamina C y relojes que simulan el ritmo circadiano”, resaltó Santiago Rivera, Managing Director de Meliá Caribe Beach & Meliá Punta Cana Beach.

El quinto espacio llamado Sensorial, cuenta con el toque terapéutico curativo restaurador de su nuevo YHI-SPA, un Spa sostenible en el corazón del hotel infundido con una experiencia cuidado de la tierra y pureza, fomentando el apoyo a la economía local y la sostenibilidad, mediante sus servicios personalizados. con un menú de papel reciclado y un ritual en cada experiencia, el spa cuenta con un equipo capacitado de terapeutas, estilistas y cosmetólogos.

“Para nosotros, esta puesta en marcha de bienestar incluido en nuestro hotel, además de tener protagonistas de renombre, tiene un respeto por la naturaleza y la biodiversidad de nuestro valor en Flora y Fauna” comenta Santiago Rivera.

Todo esto se complementa con una increíble vida nocturna, que incluye música en vivo, fiestas en la playa, además del área Mice y la propuesta Romance by Meliá.