$!MG Interior Design estrena oficinas

MG Interior Design realizó un open house con clientes, suplidores y familiares, seguido por un ameno cóctel, para celebrar la llegada a su 4to aniversario, así como para bendecir e inaugurar sus nuevas y modernas oficinas. La firma, presidida por la diseñadora arquitectónica y decoradora de interiores, María Gabriela Mendoza Baéz, fue fundada en el año 2015 y está compuesta por un equipo de profesionales en el área del diseño de interiores, la arquitectura y la ingeniería, con el propósito de brindar un servicio altamente personalizado y puntual, que sobrepase las expectativas del cliente, diseñando y creando junto a ellos espacios ideales, que a la vez sean funcionales y hermosos.

Con más de 13 años de experiencia y especialización en el sector, tanto residencial, corporativo y de proyectos, cuentan en su trayectoria haber sido galardonados con “La Doble Medalla de Oro”, en la World Wide Biennial Of Interior Design & Landscape 2017, así como la “Black and SilverMedal”, en la categoría de residenciales del Caribe. De igual manera fueron honrados con la Medalla de Oro con The Art Loft en la región del Caribe, revelación del año 2018, y obtuvieron mención honorífica en la categoría de Residentes del Caribe, con el Hogar Industrial, premiaciones llevadas a cabo en la ciudad de México, la capital mundial del diseño del 2018.



María Gabriela Mendoza Baéz, CEO de MG Interior Design, quien también está certificada en diseño deiIluminación por Elisava, Barcelona, mencionó en sus palabras durante el acto formal de la inauguración, que la firma busca proyectar proactivamente los gustos y estilos de vida de cada uno de sus clientes, realizando diseños utilitarios, atractivos y precisos bajo un seguimiento altamente profesional y comprometidos con sus altos estándares de excelencia y servicio.