$!Nace La Sociedad, un ecosistema único para marcas, empresas y comunidades

No es un network publicitario ni un holding tradicional: cinco empresas visionarias se unen para formar un nuevo modelo que promueve la transformación de marcas, empresas, líderes, comunidades y consumidores.

Fundada por Mario Dávalos, Maurice Sánchez, Paola Tejeda, Violeta Hirujo y Martín Córdova, La Sociedad agrupa cinco empresas innovadoras: Capital, una empresa de comunicación enfocada en comprender la era post-publicitaria; El Mitin, un medio especializado en política y políticas públicas; Pardo, un estudio dedicado a la producción cultural y la educación; Sierra, una productora de narrativa audiovisual; y The Lab, una empresa de investigación de mercado y consultoría de marcas.

“Vivimos en un nuevo mundo con nuevas audiencias, y estas necesitan nuevos formatos y un nuevo lenguaje. No se trata de hacer lo mismo mejor, se trata de cambiar completamente lo que hacemos para poder ser relevantes donde los formatos antiguos ya no logran trascender” comentó Dávalos, managing partner de La Sociedad. Por su parte, Maurice Sánchez, director general creativo, comenta que “trabajamos utilizando cuatro herramientas básicas: comunicación, data, cultura y diseño. Todas necesitan ser parte de la solución para resolver los problemas modernos. La cultura no es solo arte y música: cultura es todo lo que sabemos y porqué hacemos lo que hacemos”.

“El mundo cambió, eso lo sabemos. Pero nuestro país también ha cambiado y lo ha hecho en maneras muy particulares. Nuestro enfoque cultural observa, investiga y reconoce patrones en los grandes cambios y tendencias, y es ahí donde ayudamos a organizaciones a ser más auténticas y competitivas” declara Martín Córdova, CEO de The Lab.

Por su parte, Paola Tejeda, editora en jefe de El Mitin, observa que “los usuarios se adaptan a los cambios más rápido y más fácil que las empresas, creando un abismo entre ambos. Nuestro trabajo es acercarlos, pero siempre con el compromiso de que todos los cambios que diseñamos y todas las transformaciones que de ahí se producen, sean positivas para clientes, individuos y comunidades”.

“La Sociedad es una estructura muy ágil y ligera. Nosotros no estamos en el negocio financiero, no estamos para jugar con el dinero del cliente. La clave de La Sociedad es la transparencia y el talento: reconocer, captar, preparar y retener el mejor talento posible en un ambiente donde todos asumen su rol con gran compromiso y autonomía, porque todos sienten que trabajan juntos y para un propósito claro. Creemos firmemente que el liderazgo y éxito de las empresas modernas comienza por la cultura corporativa, y esto, más que una frase para vender, es una firme convicción que vive en los socios, en las unidades y en todas las decisiones que tomamos” declara Violeta Hirujo, COO del ecosistema.