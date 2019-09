Ney Díaz presenta su libro “Las 12 preguntas”que invita a la reflexión

Ney Díaz presentó su libro “Las 12 preguntas”, primera obra del autor, que incita a los lectores a la reflexión y al autodescubrimiento.

La presentación fue realizada en una actividad a la que asistieron clientes, amigos y relacionados y en ella el autor explicó algunos detalles sobre la obra.

“Yo no barajaba una sola excusa para escribir, siempre he escrito. Escribir un libro para quienes les gusta escribir es una especie de meta, aunque nunca me lo planteé en este momento. La principal motivación fue en 2017 con mi hija que publicó su primer libro y eso me motivó porque ella sacó el tiempo y eso para mí fue una motivación”.

El escritor quien es el actual presidente de Intras, indicó que a través de historias, anécdotas y reflexiones vertidas en “Las 12 preguntas”, no pretende ser un recetario de doctrinas y no está escrito desde la base de la sabiduría absoluta, más bien, muchas de las cosas que plantea son situaciones que vive trabajando día tras día.