Nickelodeon Hotels & Resorts PC te espera para una escapada en familia

No, el confort y los servicios exclusivos no están reñidos con los más pequeños. Si eres de los que piensan que en un resort de lujo los niños no son bienvenidos es porque no has visitado Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana, un complejo hotelero 4 diamantes, donde los niños son los verdaderos protagonistas junto a los más afamados personajes animados de Nickelodeon.

Después de meses de mejoras y preparación, Nickelodeon abrió sus puertas en Punta Cana a principios de noviembre con su seguridad reforzada gracias a su programa Karisma Peace of Mind, el cual “presenta nuevos protocolos de salud, pautas de limpieza actualizadas y las mejores prácticas de la industria, incluida la afiliación al International Well Building Institute y Well Living Lab de Delos Well Living, en conjunto con la Clínica Mayo y el respaldo de Deepak Chopra”, cuenta a un grupo de periodistas María Lamarche, gerente general de Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana.

A esta extrema seguridad, que acompaña al cliente desde su llegada a la propiedad hasta su salida, se suman cambios en el área de alimentos y bebidas donde el servicio es ahora “Food Displays”, es decir asistido, para cumplir con la normativa; y verás a su personal con un equipo de protección siempre acorde a la posición y trabajo que realiza. “Todos los restaurantes del hotel están abiertos, excepto el Kichen 23 (por su naturaleza de autor), pero se van rotando semanalmente dependiendo de la capacidad”, explica María Lamarche, quien confirma además que todas las atracciones siguen abiertas, con algunas adaptaciones al mundo Covid, pero la esencia de Nickelodeon sigue intacta y su sello Gourmet Inclusive también. “La aparición de los personajes, el Meet & Greet, algunas actividades nocturnas modificadas o el Slime, ahora privado y en familia, forman parte de esas modificaciones para respetar todos los protocolos exigidos por la cadena y las autoridades sanitarias del país”, señala la gerente general del hotel.

Atractivos a los que se suma su parque acuático Aqua Nick; la casa de Bob Esponja, en Villa Piña, que puedes visitar o alquilar para celebrar el cumpleaños de tu pequeño con sus personajes favoritos; habitaciones con acceso directo a la piscina; probar su hamburguesa gigante, llamada Machete Burger, en el BRGRS.PH, entre muchos encantos, que te abrirán la puerta al mundo Nickelodeon, el destino perfecto para que los niños disfruten como nadie, y tú... quieras apuntarte a todos sus mini planes.