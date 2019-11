$!Nuevos platos hechos como en casa en Bistro KC

Bistro KC presenta nuevos platos con la esencia de las recetas caseras de su propietaria Angelly Varela, interpretadas por las grandiosas ideas de la Chef Anna Pimentel.

“Hoy estrenamos una nueva temporada en el espacio que llamo hogar, con un menú que nos regresa a casa después de un largo viaje, con el profundo deseo de disfrutar en familia, una época de magia, gratitud y alegría. Bienvenidos a casa... bienvenidos a Bistro KC”, expresó Angelly Varela, propietaria del restaurante.

La cocina de Bistro KC se define como internacional, resaltando la gastronomía francesa, con técnicas de la nueva cocina, pero con la esencia de las recetas caseras de su propietaria “hecha a mano”, la cual ha insertado a la carta experiencias vividas durante sus viajes por el mundo. Todo esto, en un ambiente acogedor, relajado, que invita a celebrar el gusto del buen comer y que harán estimular los cinco sentidos de los Comensales.

En el evento de presentación los invitados disfrutaron de un menú degustación de los nuevos platos de Bistro KC, maridados por La Bodega y sus vinos Ramón Bilbao, en una experiencia 360, que incluyó la asesoría y trucos de Mr. Pichón para captar las mejores imágenes de los platos a través del celular.

Entre los nuevos platos agregados a la carta encontramos las Bombas de Pulpo a la Gallega, Tuna Tataki, Handkerchief Pasta, Crepe Parisienne, Striploin Dusted Dry Porcini Mushrooms, Caccio Peppe Risotto, Guava Shortribs, Pulpo a la Parrilla con Puré Trufado de Yuca, Carrot and Orange Loaf y Dominican Coffee.

Bistro KC está ubicado en la calle José Amado Soler #12, Ensanche Serrallés, Next Door Kitchen Center, en horario de lunes a jueves de 12:00 PM a 12:00 AM, viernes y sábados de 12:00 PM a 2:00 AM.