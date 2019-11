Paola Tineo abre tienda Zero, totalmente ecoamigable

Cada vez que se abre una ventana para salvaguardar el medioambiente todos deberíamos brincar de alegría, pero no siempre es así. Entre tanto la buena nueva es que abrió Zero by Ecopaolatineo, una tienda que tiene como enfoque principal no producir desperdicios y que en cada accionar nos invita a ser parte del cambio positivo, apostando a la economía circular, la cual se basa en el sistema de las 3Rs: educir, reusar y reciclar.

El local está ubicado en el primer nivel de Galería 360 y según Paola Tineo, su propietaria también estará disponible de forma virtual para que las personas puedan hacer sus pedidos online y recibirlos en casa. “No venderemos ningún producto de higiene o limpieza envasado en plástico, y en general los productos estarán sin empaque, al desnudo, pero cumpliendo con los estándares de higiene y calidad”. Sin embargo, si ya tienes un envase plástico de algún producto adquirido, puedes usarlo para que te despachen cualquier producto de la tienda, como champú, por ejemplo.

En más de un 80% esta tienda fue construida en base a reutilización de materiales. Agradece a la empresa IVDIS, con sede en Colombia, Panamá y República Dominicana, quien hizo el peculiar diseño de la tienda, y que también fabricó todo el mobiliario. Tanto la decoración de la tienda como el mobiliario fueron elaborados a partir de retazos que sobraron de obras anteriores y algunos materiales ya fueron usados en algunos proyectos. Se seleccionó a IVDIS Dominicana por ser una empresa que utiliza energía solar para sus procesos de fabricación, y tiene captación de agua de lluvia que la usan en la misma planta de trabajo. “La esencia de este proyecto fue revaluar los parámetros estéticos, hacia un concepto más acorde con nuestra realidad presente y futura”, dice César Giraldo, CEO de IVDIS.

El piso de la tienda fue realizado por la empresa Cement Desing, quienes utilizan un eco cemento, que tiene resinas libres de VOC (compuestos orgánicos volátiles), que se ha demostrado que son dañinos a la salud. Este eco cemento se elabora con resinas en base acuosa y materiales de origen reciclado, generando pocos escombros.