$!Paradisus by Meliá estrena la Experiencia Culinary Pop Up

Como parte de su diversificación, este 2020 Paradisus by Meliá busca innovar en el mercado resaltando lo mejor de su cocina en sus diferentes resorts en Punta Cana. Es por ello que estrenó la plataforma Culinary Pop-Up, una propuesta que acogerá distintos profesionales internacionales de las artes culinarias.

La primera edición del Culinary Pop Up by Paradisus contó con la participación del chef argentino, con raíces italianas, Sebastián La Rocca en la primera Gastro Experience Week.

La Rocca es un musgravite gastronómico, el cual disfruta de su trabajo, siempre desarrollando nuevos conceptos cada vez más creativos, elevando los estándares y trazando parámetros de excelencia en cada proceso.

Ha liderado la cocina de prestigiosos restaurantes como el Nobu Miami, Sushi Doraku Miami; Four Seasons Costa Rica; Zodiac by Marriott Hanbury Manor en Hertfordshire (2 AA Rosettes, Michelin Guide), Barbecoa Londres by Jamie Oliver (2 AA Rosettes, Michelin Guide), el Bistro by Faena Hotel & Universe en Buenos Aires, y el Jose Nogueira Chile.

Ha recibido importantes menciones y reconocimientos que se le han otorgado, entre ellas la de Alain Ducasse, quien le invitó a ser el único Chef suramericano en su libro Jaime London, el estar considerado entre los 20 Chef más influyentes de Sur América por la revista Planeta Joy de Argentina; o bien, la mención de honor de la Academia Bocuse d’Or Argentina, que se entrega a la trayectoria y profesionalismo de la carrera nombrándolo miembro del comité profesional de la misma con sede en Costa Rica.

Actualmente, La Rocca es el director culinario corporativo de Enjoy Group en Costa Rica, donde supervisa los restaurantes L’ile de France, Bacchus, Terruño y Actitud Buenos Aires, en San José, así como los hoteles El Mangroove Autograph Collection y el Hilton Garden Inn Liberia Airport, ubicados en Guanacaste. También, es host del programa de cocina de Sabores por Canal 7.

En Enjoy Group han logrado consolidar una propuesta gastronómica que se apoya en los recursos locales, por ello es que un 95% de la materia prima de sus platos es nacional.

La agenda de la Gastro Experience Week incluyó parillada en playa, degustación de cervezas, rondas de servicios en piscina y playa, tapas argentinas, tragos “ahumado”, Master Class “Delicias de Argentina” por el Chef La Rocca y Wine pairing.

Además, un Life Enriching Activity de degustación de rones & ritual de puros con cena y menú especial del Chef Sebastián La Rocca.

Los Culinary Pop Ups se realizarán cada tres meses aproximadamente con programas atractivos que sumen a la experiencia culinaria de los huéspedes de Paradisus by Meliá.