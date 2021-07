$!Paradisus Palma Real y Grand Cana se reinventan con experiencias de alto nivel

Paradisus Palma Real y Paradisus Grand Cana se reinventan para ofrecer una experiencia vacacional de alto nivel, lo que caracteriza la marca. El nuevo y exclusivo servicio The Reserve de Paradisus by Meliá, el cambio de nombre de The Grand Reserve a Paradisus Grand Cana, los importantes cambios gastronómicos con nuevos restaurantes y chefs y la variada e innovadora oferta de bares hacen que estos sean un “todo incluido de lujo”.

Paradisus Grand Cana, el cual adoptó recientemente este nombre, alcanza una dimensión totalmente nueva. Sofisticado, elegante y moderno, Paradisus Grand Cana es el escenario perfecto para una experiencia diseñada para ser verdaderamente única. Cuenta con un modelo vanguardista de optimización de materiales, eficiencia energética y recursos humanos, orientado a la familia con un concepto culinario todo incluido, spa de categoría superior, programa fitness, servicios exclusivos, siete restaurantes de especialidades, cinco bares, Spa Maia y un parque acuático.

Según explicó Santiago Rivera, Área Managing Director de Meliá Hotels International, durante un encuentro con medios, las novedades incluyen el nuevo y exclusivo servicio The Reserve, una experiencia vacacional para adultos, familias y grupos. The Reserve ofrece a los huéspedes la oportunidad de reconectar y crear recuerdos memorables. Los nuevos restaurantes en Paradisus Palma Real como el Sal y Tokimekum, que vienen a potenciar el viaje culinario junto a los chefs; Laurent Brouard, nuevo Director Culinario, con experiencia en el restaurante gastronómico La Ferme Saint Michel, en Cancún, entre otros; los nuevos chefs de especialidades, Marcos Fabián Ghigliano, Chef Ejecutivo, uruguayo con un máster en Puerto Rico, estudios en hotelería y turismo internacional en su país, fue chef privado de la OEA; Rodrigo Barco, Chef Especialidad Asiática, Nikkei y Peruana con experiencia en técnicas de procesamiento, certificaciones y miembro de la Asociación peruana de gastronomía; y Aaron Michael Stebbins, Encargado Steak Houses.