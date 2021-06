Ponen en circulación edición en español de la novela "Dominicana"

La novela Dominicana, en su versión en inglés, fue reconocida como Finalista en el 2020 Women’s Prize for Fiction (UK), seleccionada para el club de lectura de Good Morning America y Esquire Magazine la incluyó dentro de los Mejores Libros del Año.

La Librería Comunitaria Word Up, en colaboración con la Asociación de Escritores Dominicanos (Dominican Writers Association) y Café con Libros BK, presentaron la edición en español de esta novela en un encuentro virtual desde la ciudad de Nueva York, encabezado por su autora Angie Cruz, de origen dominicano y la traductora Kianny N. Antigua.

El audiolibro en español, en la voz de nuestra Kianny, también fue presentado en la actividad. La novela estará disponible para la República Dominicana en la Librería Cuesta a partir del mes de julio.

Dominicana narra la historia de Ana Canción, una joven de quince años que nunca soñó mudarse a los Estados Unidos, como lo hacían las niñas de Guayacanes, el campo donde nació en la República Dominicana. Pero cuando Juan Ruiz le propone matrimonio ella no puede rehusarse. No importa que él sea mayor que ella y que no haya amor entre ellos. Su matrimonio se concibe como la oportunidad para que la familia de Ana emigre. Y así el día de Año Nuevo de 1965, Ana Canción deja todo lo que conoce y se convierte en Ana Ruiz, una esposa confinada en un frío edificio de seis pisos en Washington Heights. Sola e infeliz, trama un plan defectuoso para escapar. La historia está ambientada en los escenarios de República Dominicana y Washington Heights a finales de los años 60.

“Este libro se inspiró inicialmente en la historia de la llegada de mi madre. Al igual que el personaje principal del libro, mi madre se casó con la esperanza de que el matrimonio facilitaría las visas a los Estados Unidos para toda la familia. Pero lo que impulsó la redacción del libro fue mi urgencia por contar las historias de todas estas heroínas anónimas en mi comunidad que han hecho enormes sacrificios por el bien de sus hijos y familias. Quería retratar su capacidad de recuperación, su creatividad y su tenacidad. Hice innumerables entrevistas con mujeres y hombres sobre cómo era vivir en la ciudad de Nueva York como nuevos inmigrantes en los años 60 y 70. Miré innumerables álbumes de fotos. Y de todo eso surgió Dominicana”, resalta la autora.

Para su traductora, la dominicana Kianny N. Antigua, que incluyó dominicanismos en la obra, “ya era necesario, muy necesario que empezáramos a darle visibilidad, voz, al Caribe, a nuestro español, que es tan legítimo como cualquier otro. El reto mayor fue justamente ese, que la industria literaria, sépase editoriales, editores, etc., valorara la importancia de lo autóctono, de lo nuestro”.

Dominicana ha sido valorada por autores y publicaciones muy prestigiosas en los Estados Unidos: “Esta historia es tan indicada para estos tiempos. Cruz capta la textura y el tono de ser una mujer inmigrante, atrapada entre mundos y lealtades”, Julia Álvarez, autora de En el tiempo de las mariposas; “En una novela con tanta profundidad, belleza y gracia, nosotros, como Ana, nos sentimos cambiados para siempre”, Jacqueline Woodson, Vanity Fair; “Encantadora . . . Conmovedora . . . Un retrato íntimo de la naturaleza transaccional del matrimonio y la rentabilidad de la feminidad y la ciudadanía, demasiado familiar para muchos americanos de primera generación”, The New York Times Book Review.

La novela refleja la esperanza de la construcción de un mundo nuevo para su protagonista y la lucha por encontrar su propia voz en el mundo. A la vez que en dicha sociedad en esos momentos se produce un despertar, un periodo de transición a una nueva realidad.

Para la autora representa un hito de importancia ya que es su primera novela traducida al español, en el que se reflejan las voces de muchas dominicanas.