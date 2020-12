$!Presidente Abinader inaugura el Hilton La Romana All Inclusive Resort

Con la presencia del presidente de la República Luis Abinader, la corporación Playa Hotels & Resorts inauguró el complejo hotelero Hilton La Romana All Inclusive Adults & Family Resort, situado en Bayahibe.

Hilton La Romana, an All-Inclusive Adults Only Resort ubicado en la costa en una playa prístina e impresionante, y rodeado de una exuberante selva tropical, cuenta con 356 habitaciones con balcones o terrazas privadas, acceso ilimitado a las diversas opciones gastronómicas de sus 5 restaurantes temáticos gourmet (panasiático, continental, parrillada, mediterráneo y dominicano), 5 bares y lounges, cafés, servicio a las suites 24 horas, gimnasio, casino y discoteca. Como característica especial, los huéspedes pueden disfrutar de todas las amenidades como el nuevo parque acuático, restaurantes adicionales, bares y lounges en el Hilton La Romana an All-Inclusive Family Resort, ubicado justo al lado, sin costo adicional.

Hilton La Romana an All-Inclusive Family Resort está diseñado para todas las edades, con todas las comodidades e impresionantes vistas a la costa. Este destino ideal para disfrutar en familia cuenta con 418 habitaciones, acceso ilimitado a las variadas propuestas gastronómicas de los 6 restaurantes completamente nuevos para todos los gustos (estilo buffet, francés, italiano, sudamericano, parrillada y pizzería), 8 bares y lounges, cafés, servicios a las suites 24 horas, un lobby completamente remodelado, un nuevo parque acuático, Kids Club y Teen Zone, gimnasio, teatro, entre otras amenidades.

Ambos hoteles cuentan con spa completo de clase mundial y un centro de convenciones compuesto por 8 salas de reuniones y un amplio foyer, más de 929 m2 de espacio divisible en tres, con capacidad para 750 invitados con asientos de teatro y hasta 512 invitados para banquetes, equipo audiovisual de última generación con asistencia técnica, amplias terrazas al aire libre, así como amplias y espectaculares áreas de playa y jardín para eventos grupales privados y bodas.