Propagas lidera Tercera edición de 100km del Caribe Non-Stop

Culminó la tercera edición del ultra maratón internacional 100km del Caribe Non-Stop by Propagas, el cual consistió en una ruta ecológica de una única etapa de 100 kilómetros.

La carrera internacional, fue saliendo desde la ciudad de San José de Ocoa, atravesando el Parque Nacional Valle Nuevo, con llegada a Constanza, con 24 horas de tiempo máximo para terminarla.

Mariluz Viñas, Directora General del evento, resaltó el apoyo recibido: “quiero agradecer especialmente al Grupo Propagas y Fundación Propagas, así como al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; gracias a ellos la tercera edición de los 100km del Caribe Non-Stop by Propagas y los 5K Family Run Propagas son una realidad. Un evento sin precedentes que busca promover la conservación de nuestro medio ambiente y los recursos naturales. ”

De su parte, durante el acto de premiación la Sra. Olga García, Directora de Mercadeo Grupo Propagas dió la bienvenida resaltando la importancia del Parque Nacional Valle Nuevo e ilustrando el alto potencial que posee para el ecoturismo y el deporte: “Nos sentimos muy honrados en auspiciar, organizar y promover por tercera vez consecutiva la carrera internacional 100 km del Caribe Non-Stop y el 5K Family Run by Propagas y Fundación Propagas cuya ruta va desde San José de Ocoa, atravesando el maravilloso Parque Nacional Valle Nuevo, con llegada a Constanza.

“Nos sentimos muy complacidos y agradecidos de tener a todos los atletas internacionales y locales que nos han acompañado en esta éxitosa jornada, dando así a conocer esta área protegida dominicana en el ámbito internacional".

A todos los atletas mil felicidades y nos vemos el próximo año, fueron sus palabras.

Dentro de la categoría masculina, la competencia fue liderada por José Angel Rondón de Venezuela, con un tiempo de 12h38’53” horas, mientras que en el segundo puesto llegó Robert Mariñez Moreno marcando 12h46’19” en el cronómetro. El tercer lugar lo obtuvo Rafael Arturo Valdez al llegar a la meta cuando el reloj marcaba 13h06’15”, ambos de República Dominicana.

En cuanto a la categoría femenina, el primer lugar lo obtuvo Mónica Rodriguez con un tiempo de 13h37’36” de República Dominicana, el segundo lugar lo obtuvo Alexandra Jerónimo de Estados Unidos marcando 14h03’12”. El tercer lugar lo dejaron para Sissy Jorge de Mencia, quién marcó un tiempo de 17h06’50”.

Viñas agregó además: “estos 100 kilómetros representan nuestro deseo como organizadores, de poder transmitir a través del evento, el amor y el cuidado por nuestros ambientes naturales. Correr es una manera muy sencilla de aprender a disfrutar de las cosas buenas que nos da la vida, y que mejor manera de hacerlo en contacto con la naturaleza.”

5K Family Run Propagas

El 5K Family Run Propagas y Fundación Propagas, llevado a cabo en el Hotel Altocerro de Constanza, lo lideró José Ramón Victoriano, mientras que la femenina fue liderada por Milagros Cabrera Suriel, ambos originarios de Constanza.

La 4ta Edición de los 100km del Caribe Non Stop by Propagas y 5K Family Run Propagas tendrá lugar el 6/7 de marzo 2021.

Los 100 km del Caribe Non Stop by Propagas y el 5K Family Run Propagas contó con el patrocinio oficinal de Propagas y Fundación Propagas. Entre sus colaboradores se encuentran: Ministerio de Medio Ambiente, Gatorade, Productos Chef con sus salchichas Emilio’s, Combustible Next, Hotel Altocerro, Villa Pajón, Erdinger RD, La Campagna, Cluster Ecoturístico de San José de Ocoa y Constanza.