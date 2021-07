Sanar una Nación entrega medicamentos y alimentos en provincias del Cibao

Sanar una Nación hizo entrega de más de RD$ 290 millones en medicamentos y alimentos fortificados en las provincias del Cibao, beneficiando a unas 430 mil personas.

Las provincias de Santiago, Bonao, La Vega, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Valverde y San José de Ocoa (única perteneciente a la región Sur) recibieron productos destinados para robustecer el sistema inmunológico de las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Los medicamentos entregados en estas provincias están facultados para tratar manifestaciones del COVID-19, así como enfermedades bacterianas y virales, trastornos del ritmo cardíaco, trombosis venosa, reflujo ácido, diabetes, diferentes tipos de cáncer y hongos en la piel. Los aportes también proveen medicinas para pacientes que sufren glaucoma, hiperplasia prostática benigna, vejiga hiperactiva y problemas inmunitarios.

Las autoridades de salud de la zona Norte del país agradecieron a la alianza empresarial por su compromiso para reducir la prevalencia de ciertas deficiencias de salud en la población más vulnerable de la República Dominicana, sobre todo en las carencias de nutrición de niños, niñas, adolescente, mujeres embarazadas y personas envejecientes.

“Cada vez que ustedes han venido, es para ser una luz de esperanza y una mano amiga ... Tengan la seguridad de que este gran aporte llegará a las manos correctas e impactará de manera positiva la calidad de vida de muchos dominicanos”, manifestó el subdirector general del Hospital Metropolitano de Santiago, Dr. Héctor Sánchez Navarro, al recibir parte del aporte entregado por Sanar una Nación.

Otras de las instituciones beneficiadas con medicinas y alimento fortificado son: Casa de Acogida para Pacientes con Enfermedades Mentales, Centro de Acopio Salud Comunitaria, Centro Diocesano de Medicamentos San Felipe Apóstol, Compassionate Care Program, Dirección Provincial de Salud de Puerto Plata, Fundación Mariano Alonso, Instituto de Desarrollo EDENOR, Patronato de la Lucha contra el Cáncer de la Provincia de Espaillat, Haitian and Dominican Assistance Corp., Willing Servants Ministries, Amigos por el Síndrome de Down, Clínica Unión Médica, Fundación Cometas de Esperanza, Fundación Acción Callejera, Hogar de Niñas con Dios, Hogar del Niño Padre Fantino, Hospicio San Vicente de Paul, Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, Instituto Oncológico y Especialidades del Nordeste, Patronato Cibao de Rehabilitación, Plan Sierra y T.E.A.R.S.