Secrets Cap Cana Resort & Spa reinicia operaciones

El hotel Secrets Cap Cana Resort & Spa, que pertenece a AMResorts, recibió a sus primeros huéspedes, luego de casi cuatro meses sin operar debido al cierre de la industria turística, por la pandemia.

Según Lionel Gómez, gerente general de Secrets Cap Cana, fueron recibidos en la entrada con una cálida bienvenida, entre champagne y música en vivo, no sin antes realizar una serie de procedimientos protocolares de seguridad, que incluyeron: higienización de maletas y toma de temperatura.

Destacó que el hotel cumple con las prácticas del Posi-Check, una auditoría que ha sido diseñada para dar respuesta positiva a posibles infecciones y el Safe Travels Stamp, primer sello mundial de seguridad e higiene, con el cual los viajeros pueden conocer los gobiernos y empresas que han adoptado los debidos protocolos de salud.

Se ejecutan los distintos reglamentos que rigen el ClearComplete Verification, un riguroso programa de limpieza y han adoptado la Certificación FoodCheck de Cristal, sobre seguridad alimentaria. El programa CleanComplete Verification incluye procedimiento de llegada y registro; de de limpieza en la Habitación, que incluye el proceso de verificación Cristal RoomCheck para cumplir con la limpieza e higiene al más alto nivel en cada habitación; “Time to Relax”, para el saneamiento de todo el hotel; Fun for the Kids, higienizada antes de abrir y luego del cierre; así como en los protocolos de alimentos y en los de salida.