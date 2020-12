$!Seguros Reservas celebra encuentro navideño virtual y relanza producto

A propósito de la llegada de la época navideña, Seguros Reservas realizó un encuentro virtual junto a sus corredores, colaboradores y aliados, en un evento que sirvió de escenario para el re-lanzamiento del Seguro de Salud Internacional, “JUST”, con nueva identidad y grandes mejoras a nivel de plan de coberturas, así como el nuevo servicio Auto-Inspección para vehículos.

La actividad se llevó a cabo la noche del lunes 14 de diciembre, presidida por el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, el señor Víctor J. Rojas, quien estuvo acompañado de los ejecutivos de la institución aseguradora.

Rojas, al pronunciar las palabras de bienvenida a la actividad, destacó los logros obtenidos en la empresa, sobrepasando incluso los objetivos propuestos. Expresó además las nuevas oportunidades que se han presentado para continuar trabajando y unificando esfuerzos junto a sus colaboradores y seguir aportando nuevos aires de esperanza y una visión renovada para que los dominicanos tengan acceso a las mejores y más convenientes soluciones en materia de seguros en el mercado local e internacional.

“Este compartir navideño tiene como objetivo primordial agradecer y celebrar con todos ustedes tantas buenas noticias, una nueva experiencia que inició hace cien días y desde ese momento, este nuevo equipo, lleno de energía y compromiso hemos trabajando arduamente, dando pasos firmes y agigantados para crear un legado”, afirmó Rojas.

Asimismo, el Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Reservas, señaló que “éste es solo el comienzo de nuestra historia, una historia que será construida por cada uno de nosotros”.

Durante la actividad se efectuó el relanzamiento del Seguro de Salud Internacional, bajo el nombre de “JUST”, el cual ofrece tres planes que conectan con cada etapa de sus asegurados; JUST Total, JUST Balance y JUST Vital, dentro de los cuales ofrecen beneficios como coberturas en telemedicina y hospitalización domiciliaria, garantizando el acceso a la más completa red de centros y médicos de alta especialización y eficiencia médica a nivel internacional y local.

De igual manera, fue presentada la nueva plataforma virtual de servicios de Auto-Inspección, una nueva herramienta fácil, rápida y segura, la cual permite realizar la evaluación de su vehículo para adquirir pólizas o abrir reclamaciones desde donde se encuentre el cliente. Además, ofrece la opción de realizar el mismo de manera asistida, a través de una videollamada con uno de los inspectores autorizados, evitando así, que los usuarios tengan que trasladarse.

Durante el evento virtual se realizó una cata de vinos con el experto enólogo español, Carmelo Rodero, quien, desde sus bodegas en España, compartió su vasta experiencia y brindó por la llegada de la navidad. La noche estuvo amenizada por la maravillosa voz de la cantante Maridalia Hernández, quien estuvo acompañada por un piano de cola y deleitó a todos con sus bellas canciones.

Una vez más, Seguros Reservas reafirma su compromiso de crear una nueva experiencia dentro del mercado asegurador de la República Dominicana.