Sembra recibe a enólogo Oscar Alegre

La agencia de vinos Sembra recibió la visita del destacado enólogo español Oscar Alegre quien dirigió una exquisita cena maridaje en la que los comensales tuvieron la oportunidad de degustar sus vinos más reconocidos.

La cata fue co-dirigida por los propietarios de Sembra, Agencia de Vinos, Eduardo García y Douglas Carvajal, junto a ellos, Oscar guió la cata-maridaje que incluyó el Branco de Santa Cruz 2015; DO Valdeorras-Galicia, Alegre Valgañón La Calleja 2016, DOCa Rioja, Pago La Jara 2013, DO Toro, Remelluri Gran Reserva 2016 DOCa Rioja y MR 2015, Moscatel Dulce, DO Málaga, en perfecta armonía con las creaciones del Chef Ejecutivo de Mijas Restaurante, Gaspar Fuster.

Sobre el invitado

Oscar Alegre es cofundador, junto a su esposa Eva Valgañón, de la Bodega Alegre- Valgañón, enclavada dentro de la comarca de Haro, en la Villa Sajazarra de la provincia vitivinícola de La Rioja, además de ser gerente de exportación de la Bodega Remelluri y de la Compañía de Vinos Telmo Rodríguez.

Desde 2014, Oscar y Eva han abrazado la antigua tradición de trabajar estrictamente con lotes pequeños, produciendo tintos y blancos que capturan lo mejor de los más de 1000 años de historia de su amada tierra. Y, sus vinos influenciados por esta sabiduría ancestral, están ofreciendo algo único en el paisaje actual de Rioja.

“No estamos tratando de hacer el mejor vino de Rioja. Solo queremos hacer un vino verdadero, un vino que muestre nuestra tierra y todo el conocimiento que hemos heredado de generaciones anteriores” expresó Oscar.