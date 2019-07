Seminario internacional sobre obra de Tony Capellán

Teniendo a Centro León como escenario, se llevó a cabo el “Seminario Internacional de Arte Contemporáneo Tony Capellán: las conciencias del artista”, el cual tuvo como objetivo propiciar un diálogo crítico desde la obra multiexpresiva de Capellán. Así como las fronteras entre el arte y la sociedad, profundizando en los problemas, procesos, metodologías y soportes que estimulan el encuentro entre diferentes campos de conocimiento.

La actividad, con enfoques a la producción artística desde tres tipos de conciencia: social, ecológica y de clase, reunió a un grupo de especialistas nacionales e internacionales que han dedicado sus estudios y vida profesional a trabajar con artistas del Caribe y específicamente con Tony Capellán.

María Amalia León de Jorge, directora Fundación Eduardo León Jimenes y Centro León, expresó en sus palabras de bienvenida que “Tony Capellán marcó el arte dominicano contemporáneo con su obra hecha de fragmentos y desechos, abrazando la pintura, la instalación, la escultura. Pionero de las instalaciones en los años 80 y consciente promotor del arte del Caribe estuvo enfocado desde su producción en filos críticos que van de lo social, lo medioambiental a lo artístico per se. Es también su obra el marco de una reflexión política y social que es inquisitiva, aguda y cortante, como la realidad que revela, y cuyo eje de alguna manera gira siempre alrededor del Caribe en tanto espacio de flujo y reflujo, vórtice de residuos”.

El programa contó con participaciones en video de los especialistas internacionales Tobias Ostrander, curador en jefe Pérez Art Museum of Miami; de Tatiana Flores, profesora asociada en el Departamento de Estudios Latinos y del Caribe de la Facultad de Historia del Arte de la Rutgers School of Arts and Sciences; y de Deborah Cullen, directora en The Bronx Museum of Art.