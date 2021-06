$!Sirena Los Alcarrizos exhibe mural de Angurria en el exterior de la tienda

Luego de la reciente apertura de Sirena Los Alcarrizos y como una forma de apoyar el talento local, la marca Sirena conectó con Omar García (Angurria), reconocido ilustrador, director de arte y muralista dominicano, oriundo del municipio de Los Alcarrizos, quien pintó un mural en la parte exterior de la tienda, para disfrute de los clientes y el público en general.

A través de esta acción, Sirena lleva un mensaje de superación a los jóvenes de la comunidad de Los Alcarrizos con un artista nativo del sector, que por su esfuerzo ha sido reconocido en el país en numerosas oportunidades. Además, con este mural se embellece la zona, llenándola de color y alegría para los residentes del área.

“Es gratificante regresar a mi barrio que me vio nacer y crecer, reencontrarme con muchos de mis amigos, personas con quienes crecí y compartí mi juventud, para llevarles lo que yo sé hacer, que es el arte, pintar para ellos y darle color a mi barrio”, expresó Angurria, muy agradecido por la oportunidad.

“Este es uno de los formatos más grandes que he pintado. Me sentí muy feliz de conectar con cada una de las personas que iban a la tienda y se acercaban al parqueo mientras pintaba, pero el hecho de poder concretar un proyecto de este tipo, a través del cual Sirena lleva bienestar y yo llevo mi arte a mi comunidad, para mí no tiene precio”, puntualizó el artista.