$!Sky Cana recibe su tercera aeronave y se llama “Go Punta Cana”

En resumen, al cumplirse nuestro primer aniversario tenemos once frecuencias por semana a la ciudad de Miami en Estados Unidos y para mediados del mes de diciembre estaremos dando apertura a la ruta Santo Domingo y Santiago hacia la ciudad de New York, pero lo que más nos llena de satisfacción es tener la oportunidad de recibir nuestra tercera aeronave de pasajeros que nada más y nada menos lleva el nombre de "Go Punta Cana" en honor al mayor polo turístico de las Américas y mucho más aun en homenaje a la familia Rainieri por haber tenido la visión, el esfuerzo, la perseverancia y la tenacidad de haber desarrollado lo que hoy es y lo que somos, honor a quien honor merece.

El significativo y emotivo acto estuvieron presente los ejecutivos de Sky Cana: Pedro Muñiz, Manuel Casasnovas, Cinthya Denisse Tió, Jenniffer Paulino, Pedro Bretón, Sócrates Mckinney, José Armando Cuello y Andrés Lora.