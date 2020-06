$!Summit realizará su primer foro virtual, HelloWellness

Con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos que permitan a los participantes mejorar su bienestar personal, así como el de sus equipos y organizaciones ante una coyuntura retadora como la actual, la empresa Summit, con el apoyo de Intras y su network de expertos, realizará este viernes 5 de junio su primer foro virtual de bienestar personal y organizacional: HelloWellness.

Ney Díaz, presidente de Summit e Intras, señaló que “para muchos trabajadores, el entorno profesional ha cambiado radicalmente desde que el COVID-19 interrumpió sus vidas, pero la intensidad de sus trabajos no lo ha hecho. Haciendo malabares con las responsabilidades de tiempo completo, la vida familiar y el estrés del encierro, el riesgo de agotamiento es mayor que nunca”. Añadió que “Esta realidad antes mencionada no tiene indicio de que vaya a cambiar sustancialmente a partir de una apertura parcial de la economía frente a un entorno incierto que es evidente que produce ansiedad. En este sentido, el bienestar de las personas debe ser una prioridad de las organizaciones. Y al mismo tiempo las personas deben abordar su bienestar personal como una alta prioridad, ya que no solo su productividad dependerá de ello sino su salud también.

HelloWellness contará como conferencista con la Dra. Gaby Cora, presidente del Executive Health and Wealth Institute y del Florida Neuroscience Center, ambos en EEUU, con su conferencia “Revirtiendo el Burnout: Las claves para superar el agotamiento físico y mental”. De igual forma, contará también con la conferencia titulada “Logrando el bienestar individual sostenible en una realidad desafiante”, de la mano del Dr. Alex Jadad, profesor en la Universidad de Toronto, en Canadá, autor de 11 libros y cientos de publicaciones científicas y reconocido con el Premio Nacional de Salud en Canadá. Adicionalmente tendrá una conferencia -panel titulada: “Bienestar organizacional en tiempos de pandemia: Utopía o prioridad” que será liderada por los expertos Alejandro Melamed de Argentina y Beatriz Ardid de España.

Este evento cuenta con el apoyo de prestigiosas empresas como AFP Siembra, Amadita, Banco Popular Dominicano, Club Body Shop, Colgate, Diario Libre, Humano, Revista Estilos y Revista Gestión.