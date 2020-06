$!Supermercados Nacional abre sus puertas en Plaza Central

La nueva sucursal de Supermercados Nacional ofrece una variedad de marcas propias y exclusivas como son Food Club, Líder, Simply Done, entre otras, las cuales garantizan una oferta de precios competitivos y surtido diferenciado. El horario de servicio de esta nueva sucursal es de 7:00 a.m. a 8 a.m. para adultos mayores, personas embarazadas, y aquellas que cuenten con condiciones especiales de salud, y en horario regular para todo el público de 8:00 a.m. a 8:00 p.m y cuenta con acceso directamente desde la Plaza y también por una entrada localizada en la calle Francisco Pratts Ramírez.