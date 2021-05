$!Supermercados Nacional inaugura sucursal Metro Plaza

Supermercados Nacional abrió las puertas de su décimo octava sucursal, Nacional Metro Plaza, ubicado en la avenida Charles Summer; con la cual da continuidad a su trayectoria de crecimiento sostenible, apoyo al desarrollo del país, liderazgo e innovación, esta nueva tienda lleva la experiencia única de Nacional a los residentes de la Urbanización Fernández y zonas aledañas.

José González Corripio, presidente de Centro Cuesta Nacional (CCN) informó que "con la apertura de esta nueva tienda se crearon 120 empleos directos y para finales de este año con las nuevas tiendas que inauguraremos se incorporarán 495 empleos directos más. Así, concluiremos este 2021 con un total de 9,200 colaboradores de nuestra gran familia de CCN. El próximo año 2022 continuaremos con más aperturas de sucursales e inversiones en otros sectores lo que permitirá generar 625 nuevos puestos directos y cerca de 2000 indirectos”.

Asimismo, González Corripio manifestó, "mejorar la calidad de vida de la gente del campo es parte de nuestro compromiso, permitiendo que nuestros hombres y mujeres permanezcan trabajando en sus comunidades, incidiendo en la reactivación de las actividades económicas y sociales. Fue ese compromiso que nos llevó en 1935, hace ya 86 años, a fundar lo que era entonces una pequeña tienda de alimentos y provisiones que hoy se ha convertido en la tienda de distribución y ventas al detalles líder del país y un referente en la región".

Esta nueva sucursal cuenta con una moderna estructura, diseño y mobiliario, 1,625 metros cuadrados. Entre las bondades de esta tienda se encuentran el amplio surtido y calidad característico de Nacional, servicio asistido de carnicería, delicatessen y pescadería, área de cafetería; y todas las categorías como son lácteos y embutidos, sección de dieta y nutrición; área de congelados, frutas y vegetales; entre otros.

“Supermercados Nacional es una marca que trabaja día a día en ofrecer a sus clientes una gran variedad de productos especializados con la mejor calidad, buscando siempre brindar una experiencia de compra memorable. Seguiremos trabajando para mantener la diferenciación que caracteriza la marca.”, comentó Madelyn Martínez, Vicepresidente de Mercadeo Formatos y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional.

Durante el acto de apertura, desarrollado conforme a los protocolos sanitarios, en consonancia con la filosofía corporativa de CCN de mejorar la calidad de vida de la familia dominicana, se hizo entrega de un donativo a dos importantes instituciones enfocadas en el cuidado de la población de envejecientes del país: Hogar San Francisco de Asís y Residencia Bethania.

El Hogar San Francisco de Asís, es una entidad que brinda residencia permanente con atención integral y especializada a 163 envejecientes, tanto auto-independientes como con incapacidades físicas o mentales, que se encuentren en vulnerabilidad. Por su parte, Residencia Bethania es un hogar de ancianos con 37 ancianos internos y además brindan alimentos y atención médica a 60 ancianos desamparados.

La nueva sucursal de Supermercados Nacional ofrece una variedad de marcas propias y exclusivas como son Food Club, Líder, Simply Done, entre otras, las cuales garantizan una oferta de precios competitivos y surtido diferenciado. El horario de servicio es de lunes a sábados de 7 a.m. a 10 p.m. y domingos de 8 a.m. a 8 p.m. Llega para satisfacer las necesidades de las urbanizaciones vecinas como lo son Urbanización Fernández, Paraíso, Julieta Morales, Los Prados, entre otras, y de aquellas personas que laboran en este sector, ofreciéndoles todas las facilidades, variedad, calidad y servicio que caracteriza a Supermercados Nacional.