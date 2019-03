Testimonio gráfico de un viaje

Los ambientes más exóticos de Australia y Nueva Zelanda inspiraron a Mary Frances Attías. De ese viajé nació su primera exposición fotográfica individual a la que tituló: "Windows to Down Under".

En esta primera serie se puede observar una pequeña parte de la exuberante naturaleza que pudo admirar y que la maravilló. A través de la misma, la artista invita al espectador a cuestionarse sobre su origen y el del universo, y pretende inspirar a admirar el inigualable valor que éstos paisajes naturales aportan al mundo.

La muestra estará exhibida en el Museo de Las Casas Reales hasta el 31 de marzo.